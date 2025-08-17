İmaj Altyapı Vanspor, Erokspor'u Zar Zor Geçti

Trendyol 1. Lig'de Esenler Erokspor'u 1-0 yenen İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, ligdeki ilk iki maçtan galibiyetle ayrılmanın çok önemli olduğunu belirtti.

Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor mücadelesinin aksine daha iyi senaryo ile maça başladıklarını söyledi.

Takımın yeteri kadar hazır olmadığını ve maçta bazen istediklerini yapamadıklarını ifade eden Kutlu, "Güçlü bir rakibimiz vardı. Biz de geçen hafta oyunun ilk yarısını çok kötü oynayıp, ikinci yarısında toparlanıp 3 golle Boluspor gibi güçlü bir takımı yenmiştik. Bugün ise tam tersi oldu, oyuna çok iyi başladık. 11-11 durumdayken de üstün taraf bizdik. Rakip takım oyuncusu atıldıktan sonra da son 70 dakikaya kadar üstün taraftık ama son 20 dakika gerçekten çok kötü oynadık." dedi.

Taktik planlamasını iyi yaptıklarını belirten Kutlu, "Osman hoca da maç planlamasında bizim geçen hafta beke bek baskımıza düşüp bekleri biraz geride tutup, beke bek basacağımızı düşünüp arkaya öndeki süratli oyuncularıyla hücuma çıkmak istemişti ama biz bugün beke sekizlerimizi bastırıp ileride hızlı hücuma izin vermedik. Dediğim gibi geçen haftanın tam tersi bir senaryo. Geçen hafta çok kötü başlayıp ikinci yarı toparladığımız bir maçtı." diye konuştu.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini anlatan Kutlu, şunları kaydetti:

"Kötü oynarken de oyuncuların kazanma isteği, arzusu çok üst düzeyde. Lig uzadıkça eksiklerimizi görüp buna göre önlemler alacağız. Gerek transfer gerek takım içinden ve taktiksel olarak, takımımızı toparlayacağız. Sevindirici olan şu, uzun yıllar sonra bu lige çıkıp ilk iki maçtan 6 puan almak çok çok önemli. Bu galibiyetlerin bir tanesi deplasmanda Boluspor, bir tanesi ise ligin flaş transferlerini yapan Erokspor karşısında alındı. Bu sonuçları almak önemli. Eksiklerimiz olduğunu biliyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte eksiklerimizi de tamamlayıp bu ligde güvenli bir yerde yer edinmek istiyoruz."

Osman Özköylü : "Bugün bütün şanssızlıklar aleyhimize oldu"

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de yeni kurulan ve gelişime açık bir takım olduklarını dile getirdi.

Oyuncularının 10 kişi kaldıktan sonra olağanüstü bir direnç ortaya koyduğunun altını çizen Özköylü, "Maçı 1-0 kaybettik, uzatmaları da dahil edersek 70-75 dakika 10 kişi oynadığımız deplasmandayız. Yüksek rakımdayız, alışık olmadığımız bir havadayız ve böyle olumsuzlukların içerisinde bir de saha içerisinde olumsuzluklar yaşandı. Bugün bütün şanssızlıklar aleyhimize oldu." dedi.

Oyun içinde çok talihsizlik yaşadıklarını anlatan Özköylü, "İlk önce kırmızı kart, ondan sonra bir oyuncumuzun sakatlanması, ikinci yarının başında penaltı ve arkasından yediğimiz goldeki şanssızlık. Ortada hiç pozisyon yokken çok basit bir gol yedik. Baktığınız zaman oyunun büyük bölümünde çok daha net pozisyonlar bulan belki de maçı kazanabilecek pozisyonları yakalayan taraf bizdik. Oyuncularımız gerçekten on kişi kaldıktan sonra olağanüstü bir direnç koydular." ifadelerini kullandı.