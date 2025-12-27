Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Maçta Cedric, Emir Bars, Medeni Bingöl ve Muhammed Çoksu golleriyle takımını zaferle taşıdı.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Harun Reşit Güngör

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Medeni Bingöl (Dk. 81 Güvenç Usta), Mehmet Özcan (Dk. 81 Muhammed Çoksu), Traore, Erdem Seçgin (Dk. 54 Sabahattin Destici), Jefferson (Dk. 82 Anıl Yıldırım), Emir Bars (Dk. 69 Regis), Cedric

Atakaş Hatayspor : Demir Sarıcalı, Yiğit Ali Buz, Recep Burak Yılmaz, Engin Can Aksoy, Ersin Aydemir (Dk. 58 Eren Güler), Baran Sarka, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 90 Abdulkadir Adıyaman), Mustafa Said Aydın, Ali Yıldız (Dk. 84 Barış Uzel), Oğuzhan Matur, Deniz Aksoy

Goller: Dk. 40 Cedric, Dk. 45+1 Emir Bars, Dk. 67 Medeni Bingöl, Dk. 90 Muhammed Çoksu (İmaj Altyapı Vanspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Ünal Emre Durmuşhan, Dk. 32 Deniz Aksoy, Dk. 62 Baran Sarka (Atakaş Hatayspor ), Dk. 81 Jefferson (İmaj Altyapı Vanspor)

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 yendi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Spor
