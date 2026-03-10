Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, kendi sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Gole imza atan Cedric, takımına 3 puanı getirdi.
Stat: Van Atatürk
Hakemler: Melih Aldemir, Haydar Avcı, Oğuzhan Kocaçoban
İmaj Altyapı Vanspor FK: Alperen Uysal, Medeni Bingöl (Dk.77 Erdi Dikmen), Jevsenak (Dk.77 Ensar Çavuşoğlu), Sabahattin Destici, Batuhan İşçiler, Alper Emre Demirkol, Traore (Dk.46 Anıl Yıldırım), Emir Bars (Dk.66 Güvenç Usta), Jefferson, Hostikka, Cedric
Adana Demirspor : Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak, Kayra Saygan (Dk.77 Doğuhan Dübüş), Toprak Bayar, Seyfi Efe Irga (Dk. 89 Çağlar Çelenk), Kürşat Türkeş Küçük, Ahmet Polat, Gökdeniz Tunç (Dk.89 Arda Özkanbaş),
Goller: Dk. 57 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Batuhan İşçiler (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 60 Gökdeniz Tunç ( Adana Demirspor )
