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İstanbulspor 2-0'dan Beraberliğe: Konsantrasyon Eksikliği

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İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Konsantrasyon eksikliğinden skoru koruyamadık" dedi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Konsantrasyon eksikliğinden skoru koruyamadık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında İstanbulspor, sahasında Bodrum FK ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, "Ligin ikinci maçı. Aslında iyi de hazırlanmıştık. İlk yarı işler istediğimiz gibi de oldu, 2-0 öne geçtik. Bazı pozisyonları da cüretkar bir şekilde harcadık. İkinci yarı öncesi oyuncularımızla konuştuk ve bu skora hiç güvenmemiz gerektiğini de söyledik. Fakat konsantrasyon eksikliğinden golleri yedik ve skoru koruyamadık. Üzgünüz. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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