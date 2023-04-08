İlkler Şehri Uşak, Türkiye Basketbol Ligi'ne göz kırpıyor

İlkler Şehri Uşak Basketbol Takımı evinde ağırladığı Karşıyaka gençlik Belediye Spor'u 77-70 yenerek TB2L (B) grubunu lider bitirdi.

İlkler Şehri Uşak Basketbol Kulüp Başkanı Osman Tekbaş, sezon başı grubu ilk 2 içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini, grubu lider tamamlayarak play off maçları için büyük bir avantaj yakaladıklarını açıkladı. Teknik ekibini, oyuncularını ve seyircilerine teşekkür eden Tekbaş, play off maçlarından başarıyla çıkarak asıl hedefleri olan TBL'ye yükselmek için mücadele edecekleri kaydetti.

İlkler Şehri Uşak Basketbol Takımı, TB2L B Grubunun son maçında Karşıyaka Gençlik Belediye Spor'u 77 – 70 yenerek grubu lider bitirdi. Uşak Üniversitesi Spor Salonunda yapılan müsabakanın 1. Çeyreğini 20 /13, 2. Çeyreğini 37/32, 3. Çeyreği 50/49 ve son çeyreği de 77/70 önde bitiren ev sahibi takım taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı.

"Büyük hedefimize odaklanacağız"

Grubu lider bitirerek büyük bir avantaj yakaladıklarını belirten İlkler Şehri Uşak Basketbol Kulüp Başkanı Osman Tekbaş, "Sezon başı hedefimiz, grubumuzu ilk 2 de bitirmekti. Aldığımız son galibiyetle çok şükür lider bitirdik. İlk 2 de yer almamız sebebiyle play off ilk turunu oynamadan rakibimizi bekleyeceğiz. Bundan sonra tüm konsantrasyonumuzla play off'lardan başarılı bir şekilde çıkarak büyük hedefimize odaklanacağız. Bizi sezon boyunca yalnız bırakmayan taraftarımıza şampiyonluk hediye etmek için kısıtlı imkanlarımız dahilinde tüm gücümüzle savaşacağız. Play off'larda her zaman olduğu gibi en büyük gücümüz taraftarımız olacaktır" diye konuştu. - UŞAK