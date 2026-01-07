Haberler

İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu

İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
Güncelleme:
Galatasaray'da İlkin Aydın'ın geleceği hakkında belirsizlikler sona erdi. Transfer döneminde ismi birçok takımla anılan İlkin Aydın, Galatasaray'da kalma kararı aldı. Uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından Aydın'ın sarı-kırmızılı kulüp ile yeniden anlaşma sağladığı öğrenildi.

  • İlkin Aydın, Galatasaray ile yeni bir anlaşma imzaladı.
  • İlkin Aydın, önümüzdeki yıl kariyerine Galatasaray'da devam edecek.
  • Galatasaray, eski Fenerbahçeli oyuncu Anna Lazareva ile temas halinde.

Galatasaray'daki geleceği merak edilen takım kaptanı İlkin Aydın ile ilgili sarı-kırmızılı camiada yeni bir gelişme yaşandı.

İLKİN AYDIN GALATASARAY'DA KALIYOR

Adı transferde yurt içi ve yurt dışından birçok takımla anılan ve Galatasaray'daki geleceği merak edilen takım kaptanı İlkin Aydın, geleceğiyle ilgili son kararını verdi. Milli oyuncu, kariyerine önümüzdeki yılda da Galatasaray'da devam edecek.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Her iki taraf arasında uzun süredir devam eden görüşmelerde sona gelindiği, İlkin Aydın'ın sarı-kırmızılı kulüp ile yeniden anlaşmaya vardığı öğrenildi.

ESKİ FENERBAHÇELİ LAZAREVA GALATASARAY'A

Öte yandan Galatasaray, gözünü Fenerbahçe'nin eski yıldızı olan ve şu sıralar Zeren Spor forması giyen Anna Lazareva'ya dikti. Yıldız oyuncu ile temasa geçen Cimbom, Rus voleybolcuyu ikna etmeye çalışıyor.

