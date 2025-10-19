Haberler

İlker Yağcıoğlu'ndan Süper Lig'in geri kalan bölümü hakkında flaş iddia

İlker Yağcıoğlu'ndan Süper Lig'in geri kalan bölümü hakkında flaş iddia
Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ın lig performansına dair yorum yaptı ve ligin geri kalanı için flaş bir iddia da bulundu. Yağcıoğlu, "Galatasaray zor yenilir. Galatasaray ligde çok kolay mağlubiyet alacakmış gibi durmuyor. 74'te 4 oyuncu değiştiriliyor girenlere bakıyorsun içeride rakip takım olsan diyeceksin ki "Yeter! Kimler geliyor, almayın artık'' dersin.'' şeklinde konuştu.

Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ın Süper Lig'deki 2-1'lik Başakşehir galibiyetini TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.

''UĞURCAN'I GÖREMEDİK''

Galatasaray'ın rahat bir galibiyet aldığını ifade eden İlker Yağcıoğlu, "6 tane ilk 11'den oyuncu değiştirmiş Galatasaray... Başakşehir bu ligde şampiyon olmuş bir takım. Bakıyorsun ilk 45 dakikadaki oyununa çok büyük bir sıkıntı var. O takımın gardı iyice düşmüş gibi görünüyor. Gidemediler bile, ilk 45 dakika Uğurcan'ı göremedik" ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY ZOR YENİLİR''

İlker Yağcıoğlu, Süper Lig'in geri kalan bölümü hakkında çarpıcı bir iddia da bulunarak, "Galatasaray zor yenilir. Galatasaray takımı ligde çok kolay mağlubiyet alacakmış gibi durmuyor. 74'te 4 oyuncu değiştiriliyor girenlere bakıyorsun içeride rakip takım olsan diyeceksin ki "Yeter! Kimler geliyor, almayın artık" dersin. Osimhen, Yunus, Lemina, Jakobs falan... Bayağı bir dörtlü giriyor içeri. Yedek değil as gibi. Dolayısıyla derbiler hariç Galatasaray'ın bu sene çok kolay puan kaybedeceğini düşünmüyorum." sözlerini sarf etti.

