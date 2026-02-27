Haberler

İlker Yağcıoğlu: Kimsenin Kante'yi tartışmaya haddi yok

İlker Yağcıoğlu: Kimsenin Kante'yi tartışmaya haddi yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante hakkında yorumlarda bulundu. Eleştirilere karşı Kante'yi savunan Yağcıoğlu, Mesut Özil'e yaşatılanların Kante'ye yaşatılmaması gerektiğini belirterek, "Kimsenin Kante'yi tartışmaya haddi falan yok. Kante'yi tartışmak sizin ne haddinize" yorumunda bulundu.

Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Nottingham Forest maçının ardından Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

'KANTE'YE MESUT'A YAŞATILANLARI YAŞATMAYALIM!'

Geldiği günden bu yana performansı nedeniyle eleştirilerin odağı olan N'Golo Kante'ye sahip çıkan İlker Yağcıoğlu, bu yorumlara tepki göstererek, "N'Golo Kante'ye Mesut Özil'e yaşatılanları yaşatmayalım! Mesut geldiğinde her şeyi ondan bekledik, aynısını yapmayalım! Dünyadaki gelmiş, geçmiş en iyi ön liberolardan biri. Kante, Suudi Arabistan'dan geldi ve fizik olarak hazır değil! Ona zaman tanıyalım, sabırlı olalım." dedi.

İlker Yağcıoğlu: Kimsenin Kante'yi tartışmaya haddi yok

'KİMSENİN KANTE'Yİ TARTIŞMAYA HADDİ YOK'

Sözlerine devam eden İlker Yağcıoğlu, "Kimsenin Kante'yi tartışmaya haddi falan yok. Kante'yi tartışmak sizin ne haddinize!" değerlendirmesinde bulundu.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti

Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Afganistan: Pakistan'a ait askeri tesisleri vuruyoruz

Komşu ülkeler yeniden savaşa tutuştu! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Panelvan ve hafif ticari kafa kafaya çarpıştı! Bilanço ağır

Feci kazada bilanço ağır
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti

Korkutan deprem sonrası ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
ABD'nin ilk yerli kamikaze İHA filosu İran'a saldırıya hazır hale getirildi

ABD'nin ölüm makineleri hazır! Trump'ın emrini bekliyor
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Marketten alınan ekmeği suya tuttu! Çıkan sonuç tüyler ürpertici

Marketten alınan ekmeği suya tuttu! Çıkan sonuç tüyler ürpertici
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu