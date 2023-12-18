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İlke Özyüksel Mihrioğlu Fransa Büyükler Modern Pentatlon Açık Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

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Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde düzenlenen Fransa Büyükler Modern Pentatlon Açık Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden İlke Özyüksel Mihrioğlu, ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Paris 2024 Olimpiyatları öncesinde yapılan "Fransa Büyükler Modern Pentatlon Açık Şampiyonası"nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atıştan oluşan şampiyonayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM), Fransa Modern Pentatlon Federasyonu ile birlikte Fransa'da 16-18 Aralık 2023 tarihleri arasında "Fransa Büyükler Modern Pentatlon Açık Şampiyonası" düzenledi. Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen ve Paris 2024 Olimpiyatları'nın mini bir provası niteliği taşıyan şampiyonada, Türkiye'yi milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu

temsil etti.

Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış etaplarından toplam bin 435 puan alarak ikinci oldu ve ülkemize gümüş madalya kazandırdı. 10 ülke sporcularının yarıştığı şampiyonada kadınlar kategorisini İngiliz sporcu Emma Whitaker bin 446 puanla birinci olarak bitirirken, Mısırlı sporcu Amira Kandil, İlke'nin ardından bin 423 puan aldı ve yarışı üçüncü sırada tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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