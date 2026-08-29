Milli pentatlet İlke Özyüksel finalde
Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda finale yükseldi.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çin'in Guiyang kentindeki organizasyonda milli pentatlet, kadınlar kategorisinde yarı finalde 1425 puan alarak finale çıktı.
Ay-yıldızlı sporcu, yarın TSİ 11.30'da final müsabakalarında madalya mücadelesi verecek.
Kaynak: AA