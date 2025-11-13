İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

Sezon başında Galatasaray'a transferi büyük ses getiren İlkay Gündoğan hakkında sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Suudi Arabistan'dan yıldız futbolcuya dev bir teklif hazırlandığı öne sürüldü.

AL-AHLI'DEN DEV TEKLİF HAZIRLIĞI

Akşam'ın haberine göre, sezon başında Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşme imzalayan İlkay Gündoğan için Al-Ahli'nin devreye girdiği öne sürüldü. Haberde, kulübün 35 yaşındaki tecrübeli yıldıza göz kamaştırıcı bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFERİYLE SES GETİRMİŞTİ

Yaz transfer döneminin en flaş hamlelerinden biri olarak gösterilen İlkay Gündoğan'ın, Avrupa'dan ayrılıp Galatasaray'a imza atması dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Sarı-kırmızılılar, yıldız isimle 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN PERFORMANSI

İlkay Gündoğan, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda çıktığı 7 resmi karşılaşmada 1 gol ve 1 asist skor katkısı sağladı.