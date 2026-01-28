İlkay Gündoğan: Galatasaray'ın yeri kalbimde bambaşka bir yerde / Metin eklendi

Haberler

İlkay Gündoğan: Galatasaray'ın yeri kalbimde bambaşka bir yerde

Galatasaray'ın futbolcusu İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi duygusal düşüncelerini paylaştı. Galatasaray'a olan sevgisini ifade eden Gündoğan, bu maçın kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

GALATASARAY'IN futbolcusu İlkay Gündoğan, " Galatasaray'ın yeri kalbimde bambaşka bir yerde. Çocukluğumdan beri Galatasaray'ı takip ediyordum. Hatta hocam Okan Buruk'u hayranlıkla izliyordum. Galatasaray'a olan sevgim başbaşka" dedi.

İlkay Gündoğan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı Manchester City'ye karşı oynayacakları karşılaşmanın kendisi adına özel ve duygusal bir anlam taşıdığını söyledi.

Etihad Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İlkay, uzun yıllar formasını giydiği kulübe karşı sahaya çıkacak olmanın farklı duygular yaşattığını belirterek, "Benim için özel, duygusal ve biraz da tuhaf olacağını düşündüğüm bir maç. Eski takım arkadaşıma karşı oynayacağım. Beraber çok anı topladığımız, çok samimi olduğumuz bir teknik direktör var. Bu kadar sene ve başarıdan sonra bu statta oynamak benim için çok özel olacak. Dört gözle bekliyorum. Umarım iyi bir performans ve skorla İstanbul'a döneriz" açıklamasını yaptı.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDE HER MAÇ ZORDUR'

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya ayrı bir parantez açan İlkay, İspanyol çalıştırıcının futbol anlayışına dikkat çekerek, "Pep ile alakalı çok şey söylemeye gerek yok. Herkes onun nasıl bir teknik adam olduğunu biliyor. Onu çok iyi tanıyorum, taktiklerini de biraz bilirim. Bireysel kalitesi çok yüksek olan bir futbol takımı var. Pep, her detayı çok önemser, her zaman oyunun kontrolünü ister. Bizi zor bir karşılaşma bekleyecek. Şampiyonlar Ligi seviyesinde her maç zordur. Manchester City'ye karşı bu statta kazanmak çok zor ama kendimize güveniyoruz. İyi de hazırlandık" ifadelerini kullandı.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Galatasaray'ın hayatındaki yerinin çok özel olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, " Galatasaray'ın yeri kalbimde bambaşka bir yerde. Çocukluğumdan beri Galatasaray'ı takip ediyordum. Hatta hocam Okan Buruk'u hayranlıkla izliyordum. Galatasaray'a olan sevgim başbaşka. Burada oynadığım için çok gururluyum. Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City gibi bir takıma karşı oynamak gurur verici. Galatasaray'da seve seve futbol oynuyorum. İnşallah yarın çok güzel mücadele edeceğiz. Kulübümüz, taraftarımız ve camiamız için elimizden geleni yapacağız. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuzun nereye kadar gideceğini bilmiyorum ama her maça kazanmak için çıkacağız" şeklinde konuştu.

'MÜMKÜN OLDUĞUNCA MAÇLARINI İZLEMEYE ÇALIŞIYORUM'

Premier Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren İlkay, Manchester City'ye olan bağlılığını gizlemedi. Gündoğan, "Ben hala bu futbol kulübünün, takımın ve teknik direktörün bir taraftarıyım. Mümkün olduğunca çok maçlarını izlemeye çalışıyorum. Yani onlarla oynamıyor olsak bile, bu benim için hiçbir şeyi değiştirmez. Burada kalbime çok yakın insanlar hala var, bu yüzden onlara açıkçası en iyisinden başka bir şey dilemiyorum. Ayrıca Arsenal'i geçebileceklerine hala inanıyorum. Geçtiğimiz hafta sonu puan farkını kapatmayı başardılar ve hepimiz biliyoruz ki Manchester City takımı bir kez ivme yakaladığında, uzun bir yenilmezlik serisine girebilecek güçte. Onlara inanıyorum. Teknik ekibe, hocaya ve takıma inanıyorum ve daha önce de söylediğim gibi, onlar için en iyisini diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'ONU ASLA KÜÇÜMSEMEMEK LAZIM'

Erling Haaland ile ilgili soruya da yanıt veren İlkay şunları söyledi:

"Onu asla küçümsememek lazım. Onun dünyanın en iyi santrforlarından biri olmasının altında yatan bir sebep var. O bir gol makinesi. Gol atmak için her türlü yeteneğe sahip. Bir sezonda istediği kadar gol atabilir. Onu 90 dakika boyunca kontrol etmek neredeyse imkansız. Bizim için yarın takım olarak savunmamız ve onun şans bulacağı pozisyonlara girmesini engellememiz gerek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500

