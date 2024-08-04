Galatasaray'a transfer olacak mı? İlkay Gündoğan, merakla beklenen sorunun cevabını Arda Güler'e verdi

Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan takımdaki geleceğiyle ilgili yeni gelişmeleri İspanyol basını duyurdu. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan tecrübeli orta saha, transfer ile ilgili düşüncelerini Real Madrid ile oynadıkları ve 2-1 kazandıkları hazırlık maçından sonra milli yıldızımız Arda Güler ile paylaştı.

İLKAY'DAN ARDA'NIN GALATASARAY SORUSUNA YANIT

Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan hazırlık maçının ardından bir araya gelen Arda Güler ile İlkay Gündoğan arasında çarpıcı bir konuşma yaşandı. Defensa Central'in haberine göre; Arda, maçın ardından İlkay'a "Galatasaray'a gidecek misin?" diye sordu. Tecrübeli orta saha da bu soruya "Henüz karar vermedim, ne olacağını göreceğiz" diyerek yanıt verdi.

MOURINHO İSTEDİ, FENERBAHÇE DE DEVREDE

Öte yandan İspanyol AS'ın haberine göre ise Fenerbahçe de İlkay Gündoğan için devreye girdi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği üzerine İlkay'ın babası ve menajeri olan İrfan Gündoğan ile görüşmelere başladığı belirtildi. Haber detayında, İlkay'ın Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili olarak "Mourinho'nun gizli gündemindeki seçenek kesinlikle Barcelona'nın orta saha oyuncusu" yorumu yapıldı.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYONA KADAR ÇIKMIŞTI

Profesyonelliğe ilk adımını 2009 yılında Nürnberg forması altında adım atan İlkay Gündoğan daha sonra sırasıyla Borussia Dortmund, Manchester City ve Barcelona formaları giydi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan gurbetçi oyuncu, en yüksek değerine 2019 yılında Manchester City forması altında 50 milyon euro ile ulaşmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonun başında İspanyol devi Barcelona'ya imza atan İlkay Gündoğan, geçen sezonda Katalan ekibinin formasıyla 51maça çıktı. İlkay, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 14 asistlik katkı verdi. 33 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.