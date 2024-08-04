Üye Girişi
Haberler

Galatasaray'a transfer olacak mı? İlkay Gündoğan, merakla beklenen sorunun cevabını Arda Güler'e verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barcelona'daki geleceği merak konusu olan ve adı sık sık Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan, ABD'de Real Madrid ile oynanan hazırlık maçı sonrasında Arda Güler ile ettiği sohbette transfer itirafında bulundu. İlkay, Arda'nın "Galatasaray'a gidecek misin?" sorusuna "Henüz karar vermedim, ne olacağını göreceğiz" yanıtını verdi. Öte yandan İspanyol basını, Fenerbahçe'nin de teknik direktör Mourinho'nun isteği üzerine tecrübeli orta saha ile görüşmelere başladığını yazdı.

Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan takımdaki geleceğiyle ilgili yeni gelişmeleri İspanyol basını duyurdu. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan tecrübeli orta saha, transfer ile ilgili düşüncelerini Real Madrid ile oynadıkları ve 2-1 kazandıkları hazırlık maçından sonra milli yıldızımız Arda Güler ile paylaştı.

İLKAY'DAN ARDA'NIN GALATASARAY SORUSUNA YANIT

Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan hazırlık maçının ardından bir araya gelen Arda Güler ile İlkay Gündoğan arasında çarpıcı bir konuşma yaşandı. Defensa Central'in haberine göre; Arda, maçın ardından İlkay'a "Galatasaray'a gidecek misin?" diye sordu. Tecrübeli orta saha da bu soruya "Henüz karar vermedim, ne olacağını göreceğiz" diyerek yanıt verdi.

MOURINHO İSTEDİ, FENERBAHÇE DE DEVREDE

Öte yandan İspanyol AS'ın haberine göre ise Fenerbahçe de İlkay Gündoğan için devreye girdi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği üzerine İlkay'ın babası ve menajeri olan İrfan Gündoğan ile görüşmelere başladığı belirtildi. Haber detayında, İlkay'ın Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili olarak "Mourinho'nun gizli gündemindeki seçenek kesinlikle Barcelona'nın orta saha oyuncusu" yorumu yapıldı.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYONA KADAR ÇIKMIŞTI

Profesyonelliğe ilk adımını 2009 yılında Nürnberg forması altında adım atan İlkay Gündoğan daha sonra sırasıyla Borussia Dortmund, Manchester City ve Barcelona formaları giydi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan gurbetçi oyuncu, en yüksek değerine 2019 yılında Manchester City forması altında 50 milyon euro ile ulaşmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonun başında İspanyol devi Barcelona'ya imza atan İlkay Gündoğan, geçen sezonda Katalan ekibinin formasıyla 51maça çıktı. İlkay, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 14 asistlik katkı verdi. 33 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İlkay Gündoğan İlkay Gündoğan Real Madrid Real Madrid Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe Arda Güler Fenerbahçe Arda Güler Barcelona Barcelona Futbol Spor Haberler

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

 İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

 Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu

On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu
500

Yorumlar (6)

Dağıstan:

Ne işin var burada. Millet kaçmaya çalışıyor..

17
10
yanıtYanıtla
Gjerj Kastoroiti:

ziyaa

8
4
yanıtYanıtla
Gjerj Kastoroiti:

ziyaaa

6
4
yanıtYanıtla
Ilhan Gkpnr:

Ardada sizi arayıp İlkay hakkında bilgi verdi !!

7
1
yanıtYanıtla
Yasar Unal:

İlkay önemli bir isim şğphesiz. Ama FB'nin aradığı ya da ihtiyaç duyduğu tarz bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum.FB teknik ve fizik güç anlamda İlkay'ın da üstünde bir isimle anlaşmalı. Gönlümden geçen Mc Tominay.Ama zor elbette.

2
1
yanıtYanıtla
SELÇUK GÜNDOĞDU:

İlkay da sorumlusuna yanıt vermiş??

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title