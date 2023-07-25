İlkadım Belediyesi Güreş Takımı Ulusal Müsabakalarda 7 Madalya Kazandı

İlkadım Belediyesi güreş takımı Türkiye'nin dört bir yanında binlerce sporcunun katıldığı ulusal müsabakalarda 7 madalya kazanma başarısı gösterdi. Ayrıca, İlkadım Belediyesi Judo Takımı da Anadolu Yıldızlar Ligi final müsabakalarında 3 üçüncülük ve 1 yedincilik elde etti.

İlkadım Belediyesi Güreş takımı Türkiye'nin dört bir yanında binlerce sporcunun katıldığı ulusal müsabakalarda 7 madalya kazanma başarısı gösterdi.

İlkadımlı güreşçiler, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce sporcunun katıldığı ulusal müsabakalarda başarılara imza attı. Genç güreşçiler, İlkadım'ı gururlandırmak için önce 600 sporcunun katılım sağladığı Alaçam Geyikkoşan yağlı güreşlerinde 5 final gerçekleştirdi. Er meydanında gösterdikleri performanslarla Muhammet Altınörs birinci olarak altın madalya, Alican Hoşaf, Muhammet Ali Kol, Necattin Dere, Fatih Deveci ikinci olarak gümüş madalya, Aşkın Gönültaş, Berke Atlı ise üçüncü olarak Bronz madalya ile toplamda 7 madalya ile müsabakaları tamamladı.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Balaban'ı mağlup ederek kazanan Yusuf Can Zeybek'in katılım sağladığı Ordu Aybastı Perşembe yaylasında Yağlı Güreş Ligine katılım sağlayan İlkadım Belediyesi güreş takımı sporcularından Muhammed Ali Kol altın madalya, Necattin Dere, Oğuzhan Kaya ise Bronz madalya almaya hak kazandı.

Bir başarı da judodan

Spordaki başarılarını farklı alanlarda her arenaya taşıyan İlkadım Belediyesi spor takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türk Sporunun alt yapısına yönelik Denizli'nin ev sahipliğinde 252 sporcunun katılımı ile Pamukkale Üniversitesi Spor Salonunda yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi final müsabakalarında Samsun'u temsilen katılan İlkadım Belediyesi Judo Takımı sporcuları; 3 üçüncülük ve 1 yedincilik ile kürsüde yerini aldı. Turnuvada Ekin Demirbağ, Mustafa Balcı, Ahmet Doğan Köseoğlu 3., Ayhan Balcı ise 7. oldu.

" İlkadım'da sporun ayrı bir yeri var"

Spora ve sporcuya verdikleri desteğin devam edeceğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemizde sporun özel bir yeri var ve bu doğrultuda gençlerimizin başarısı bizi çok mutlu ediyor. Onların kötü alışkanlıklardan uzak kalıp, sporda derece yaptıklarını görmek bizim için çok anlamlı. Başarılar göğsümüzü kabartıyor. Pırıl pırıl gençlerimiz imkan verildikçe neleri başarabileceğini gösteriyor. Önümüzdeki süreçte daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Tüm sporcularımızı kutluyor, başarılar diliyorum" dedi. - SAMSUN