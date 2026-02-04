İlk yasak 960 bin liraya kalkmıştı! Kahreden haber yeniden geldi

Haberler

Güncelleme:
TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, transfer yasağıyla tekrar sarsıldı. Geçen ay eski futbolcusu Cenk Ahmet Alkılıç'ın 960 bin TL alacağını ödeyerek transfer yasağını kaldıran Karşıyaka'ya, eski oyuncuları İshak Kurt ve Hasan Sürmeli'nin alacak dosyaları Futbol Federasyonu'nda kesinleşti. Bu durumda Karşıyaka, yaklaşık 3.5 milyon TL civarında olan bu parayı ödeyip transfer yasağını kaldırmadan yeni transferlerine profesyonel lisans çıkaramayacak.

  • Karşıyaka, eski futbolcuların yaklaşık 3,5 milyon TL'lik kesinleşmiş alacak dosyaları nedeniyle transfer yasağıyla karşılaştı.
  • Karşıyaka, transfer yasağına rağmen stoper İlyas Ural'ı amatör statüye döndürerek kadroya katmaya çalışıyor.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta 3 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Alanya 1221 FK'yı yenerek son verip grup ikinciliği yarışını bırakmayan Karşıyaka ara transferin son günlerinde yine transfer yasağıyla sarsıldı.

İLK YASAK 960 BİN LİRAYA KALKMIŞTI, KÖTÜ HABER YİNE GELDİ

Geçen ay eski futbolculardan Cenk Ahmet Alkılıç'ın 960 bin TL civarındaki kesinleşmiş alacağını ödeyip transfer yasağını kaldıran Kaf-Kaf'a yine yasak geldi. Takımda geçen sezonlarda forma giyen İshak Kurt, Hasan Sürmeli gibi bazı oyuncuların alacak dosyalarının Futbol Federasyonu'nda kesinleştiği öğrenildi. Karşıyaka, yaklaşık 3.5 milyon TL civarında olan bu parayı ödeyip transfer yasağını kaldırmadan yeni alacağı futbolculara profesyonel lisans çıkaramayacak.

İLYAS'A AMATÖR FORMÜLÜ

Ara transfer döneminde daha önce 3'ü amatör ligden toplam 5 takviye yaparak profesyonel sözleşme imzalayan Karşıyaka, listesindeki Mazıdağı Fosfatspor'dan 29 yaşındaki stoper İlyas Ural'la anlaşmaya vardı. Bahis soruşturmasında kasım ayında 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Erol'un yokluğuyla defansta oluşan boşluğu İlyas'la doldurmaya çalışan Karşıyaka son dakika transfer yasağıyla karşılaştı. Yönetim, profesyonel futbolcu olan İlyas'ı transferde bu sezon değişen statüde amatöre döndürerek kadroya katmaya çalışıyor. Eskişehirspor, Afyonspor, Nazillispor gibi TFF'de transfer yasağı bulunan birçok kulüp bu sezon transferde aynı yolu uyguladı.

Cemre Yıldız
