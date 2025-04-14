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İlk maçında kabusu yaşayan Altay Bayındır'a büyük şok

İlk maçında kabusu yaşayan Altay Bayındır'a büyük şok
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Manchester United'ın file bekçisi Altay Bayındır, Premier Lig'deki ilk maçında Newcastle United karşısında performansıyla eleştirilere maruz kaldı. İngiliz basını, hatalı gol yiyen Bayındır'ın performansını sert bir dille eleştirdi.

Alay Bayındır, Manchester United formasıyla ilk Premier Lig maçına Newcastle United karşısında çıktı. Mücadele 27 yaşındaki file bekçisi için pek de iyi geçmedi.

İLK MAÇINDA KABUSU YAŞADI

Altay Bayındır ilk kez bir Premier Lig maçında forma giydi. Maçta hatalı bir gol yiyen Altay Bayındır'ın performansı İngiliz basınının gündemindeydi.

"ONANA YOK AMA YİNE AYNI HİKAYE"

İngiliz basını, hatalı gol yiyen Bayındır'ın performansını sert bir dille eleştirdi. Daily Mail'den Harry Bamforth Altay için, "Bu Manchester United kalecileri idmanda ne yapıyor? Altay Bayındır'ın daha iyi olmasını beklerdim. Tam bir kabus yaşıyor. Kendine güveni sarsılmış durumda. Onana yok ama yine aynı hikaye" ifadelerini kullandı.

10 ÜZERİNDEN 4 PUAN

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun ise, Bayındır'a 10 üzerinden 4 puan verirken performansını, "Altay'a 10 üzerinden 4 puan verirken performansı için şu ifadeleri kullandı; " Bütün gözler, oyundan alınan Onana'nın yerine oynayan giren Türk kalecinin üzerindeydi. Premier Lig'deki ilk maçının ilk bölümlerinde hiç hata yapmadı ve ilk yarıda Alexander Isak'ı harika bir kurtarışla durdurdu" ifadelerini kullanarak değerlendirdi.

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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