Haberler

İlk maçı 2-0 kazanan Borussia Dortmund'a rövanşta 90+8 şoku

İlk maçı 2-0 kazanan Borussia Dortmund'a rövanşta 90+8 şoku
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında ilk maçı 2-0 kaybeden Atalanta, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u 90+8'de attığı golle 4-1 yenerek üst tura çıktı.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Atalanta, Almanya'da 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Borussia Dortmund ile İtalya'da karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi 4-1 kazanan Atalanta, adını son 16'ya yazdırdı.

DORTMUND'A 90+8 ŞOKU

Maça hızlı başlayan Atalanta, 5. dakikada Gianluca Scamacca, 45. dakikada Davide Zappacosta ve 57. dakikada Mario Pasalic'in golleriyle 3-0 öne geçti ve tur için avantajlı skoru aldı. Borussia Dortmund, 75. dakikada Karim Adeyemi'nin golüyle skoru 3-1 yaptı. Mücadele uzatmaya gidecek derken 90+7'de VAR uyarısı sonrası penaltı kazanan Atalanta, Lazar Samardzic'in 90+8'deki golüyle skoru 4-1'e getirdi. Dortmund'da Nico Schlotterbeck ve Ramy Bensebaini son dakikalarda kırmızı kart gördü.

ATALANTA BİR ÜST TURDA

Maçın kalan anlarında gol sesi çıkmadı ve Atalanta harika bir geri dönüşle maçı kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"
Arakçi'den bölgeyi sarsacak çıkış: ABD üsleri meşru hedefimiz olur

İran'ın tehdidi Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oralar meşru hedef olur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'nun büyük değişimi, burun estetiği bambaşka birine çevirdi

Burun estetiği bambaşka birine çevirdi
Fenerbahçe tribünlerinden Partizan'a okkalı cevap

Sırplara hak ettikleri cevap
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma

Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu

6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Survivor'ın yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'nun büyük değişimi, burun estetiği bambaşka birine çevirdi

Burun estetiği bambaşka birine çevirdi
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek