İlk kez açıkladı! Mesut Özil, Leroy Sane'ye "Galatasaray'a git" dedi mi?

İlk kez açıkladı! Mesut Özil, Leroy Sane'ye 'Galatasaray'a git' dedi mi?
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İlk kez açıkladı! Mesut Özil, Leroy Sane'ye
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane ile ilgili iddialara yanıt verdi. Özil'in Sane'ye Galatasaray'a gitmesi yönünde tavsiye verdiği iddia edilmişti. Ancak Özil, bu iddiaları yalanladı ve Sane'nin daha çok Türkiye ve İstanbul hakkında bilgi almak istediğini belirtti.

Süper Lig devi Galatasaray, yeni sezonun ilk transferini Bayern Münih'ten Leroy Sane ile yaptı. Sarı-kırmızılılar deneyimli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

MESUT İDDİALARA YANIT VERDİ

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Mesut Özil'in transfer için Sane ile görüştüğü ve Galatasaray'a gitmesi yönünde tavsiyede bulunduğu iddia edilmişti.

Mesut Özil, transferle ilgili çıkan bu iddialara ilk kez yanıt verdi. Özil açıklamasında, "Büyük isimler Türkiye'ye geliyor, burada futbol oynuyor. İnşallah büyük kulüplerimiz Avrupa'da başarılı olur. Leroy Sane için de ayrıca çok mutluyum, Türkiye'ye geldiği için. Çünkü benim gibi Gelsenkirchen'de doğma büyüme. O da Schalke'den çıkış yaptı." dedi.

Özil ayrıca, "Türkiye'ye transfer olmadan önce konuştuk telefonda. Medyada ben Galatasaray'a yönlendirmişim gibi yazıldı ama daha çok Türkiye'yi sordu. İstanbul'daki hayatı ve güvenli mi diye sordu. Bunları konuştuk. Çok güzel ve güvenli bir şehir olduğunu söyledim. İnanılmaz yemeklerimiz var, gelirsen çok mutlu oluruz dedim. Başarılar diliyorum ona da" dedi.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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