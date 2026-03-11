İlk görüşme yapıldı! Tedesco, 40 milyon euroluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Haberler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Juventus'tan ayrılması beklenen golcü oyuncu Lois Openda için devreye girdi. Fenerbahçe, bu transfer için Juventus ile ilk görüşmelerini yaptı. Lois Openda'nın 40 milyon euroluk değeri bulunuyor.

Yeni sezonda kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de rota Serie A devi Juventus'a çevrildi.

FENERBAHÇE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Tuttosport'un haberine göre; Fenerbahçe, Juventus forması giyen Lois Openda'yı kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Openda'yı milli takım döneminden yakından tanıdığı ve oyuncuyu beğendiği ifade edildi. Bu doğrultuda, sarı-lacivertlilerin Juventus ile ilk görüşmeyi yaptığı, yaz transfer döneminde transfer için hareketlilik yaşanabileceği belirtildi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Juventus'ta beklentilerin altında kalan Lois Openda, teknik direktör Luciano Spaletti'nin gözünden düştü ve son maçlarda Spaletti'nin forma giyemedi.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO

Piyasa değeri 40 milyon euro olan 26 yaşındaki yıldız isim Openda, bu sezon İtalyan kulübüyle 33 maçta 2 gol atabildi.

