İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor

İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor
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Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray ve Adana Demirspor'un eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu gündemine aldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın İstanbul'da Onyekuru ile görüşme yaptığı da gelen haberler arasında.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlıların daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor forması giyen Henry Onyekuru'yu gündemine aldığı iddia edildi.

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmanın peşinde olan Beşiktaş'ta tek gündem transfer. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜLER

Radyospor'un haberine göre, Beşiktaş, Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor forması giyen Henry Onyekuru ile ilgileniyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın İstanbul'da Henry Onyekuru ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'nın formasını giyen Henry Onyekuru'nun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. 27 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 4 maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısı veremedi.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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