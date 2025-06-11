İlk görüntü geldi! Leroy Sane İstanbul'a geliyor

İlk görüntü geldi! Leroy Sane İstanbul'a geliyor
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Galatasaray'ın transferde anlaşmaya vardığı Alman futbolcu Leroy Sane, İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı. Öte yandan Sane'nin İstanbul'a geliş anının ilk fotoğrafı da paylaşıldı.

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, transferde bombayı patlatıyor. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Sarı-Kırmızılılar'ın anlaşmaya vardığı Leroy Sane, menajer George Gardi ile birlikte İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı. Saat 01:00 sularında İstanbul'a varacak olan Alman yıldız, yarın yapılacak sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

İşte Sane'nin İstanbul'a geliş görüntüsü;

İlk görüntü geldi! Leroy Sane İstanbul'a geliyor

ANLAŞMA ŞARTLARI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Haberde Sane'nin yıllık 9 milyon euro net maaş kazanacağı ve Galatasaray'ın maaşın yanı sıra imza parası da ödeyeceği de belirtildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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