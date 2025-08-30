İlk galibiyet geldi! Karagümrük'ten stadı 90+3'te sessizliğe büründüren gol
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Antalyaspor'u 90+3'te attığı golle 2-1 mağlup etti. İstanbul ekibi, ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük, 2-1 kazandı.
İLK GALİBİYET 90+3'TE GELDİ
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Anıl Yiğit Çınar ile 90+3. dakikada Johnson kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü 11. dakikada Güray Vural kaydetti.
PUAN DURUMU
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük ligdeki ilk puanlarını alarak puanını 3'e yükseltti. Antalyaspor ise 6 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Antalyaspor, Samsunspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.