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İlk düdükle birlikte harekete geçtiler! Beşiktaşlı tribünlerden sessiz protesto

Beşiktaşlı taraftarlar, İstanbulspor ile oynanan maçın ilk dakikalarında sessiz kalarak takımlarına destek vermedi. Maçın başlamasının ardından sahaya sırtını dönen taraftarlar, takımlarına destek vermedi. Ayrıca bu dakikalarda yönetime de tepki gösterdiler. Siyah-beyazlı tribünler, 5. dakikadan itibaren takımlarına destek vermeye başladı.