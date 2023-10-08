İlk düdükle birlikte harekete geçtiler! Beşiktaşlı tribünlerden sessiz protesto
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Beşiktaşlı taraftarlar, İstanbulspor ile oynanan maçın ilk dakikalarında sessiz kalarak takımlarına destek vermedi. Maçın başlamasının ardından sahaya sırtını dönen taraftarlar, takımlarına destek vermedi. Ayrıca bu dakikalarda yönetime de tepki gösterdiler. Siyah-beyazlı tribünler, 5. dakikadan itibaren takımlarına destek vermeye başladı.
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaştığı maçta eşine az rastlanır bir an gerçekleşti. Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarına sırt çevirdi.
Son haftalardaki kötü gidişata tepkili olan siyah-beyazlı taraftarlar, maçın başlamasının ardından sessiz kaldı. Sahaya sırtını dönen taraftarlar, takımlarına destek olmadı.
Maçın başında yönetimede tepki gösteren tribünler, 5. dakikadan itibaren takımlarına destek olmaya başladılar ve kenetlendiler.
Beşiktaş'ın maçın henüz 6. dakikasında Aboubakar'ın attığı şahane golün ardından tüm oyuncular bir araya gelerek kenetlendi.