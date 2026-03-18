İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği
Liverpool - Galatasaray maçının hakemi Szymon Marciniak, sakatlığı nedeniyle mücadelede 4. hakem olarak görev aldı.
Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın başlamasına dakikalar kala dikkat çeken bir olay yaşandı.
İLK DÜDÜĞE DAKİKALAR KALA MAÇIN HAKEMİ DEĞİŞTİ
Liverpool-Galatasaray müsabakasını yönetecek hakem Szymon Marciniak, maç öncesinde sakatlanması üzerine dördüncü hakem Pawel Raczkowski yönetti.
DÖRDÜNCÜ HAKEM MAÇI YÖNETTİ
Mücadeleyi yöneteceği açıklanan Marciniak'ın ısınma sırasında sakatlık yaşadığı bildirildi. Tecrübeli hakemin yerine karşılaşmada dördüncü hakem Raczkowski düdük çaldı.