İlhan Palut'tan Rizespor Taraftarına Mesaj

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Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, sosyal medya üzerinden yeni sezonda taraftarlara destekleri için teşekkür etti ve mutlulukla yeni sezona hazırlık yaptıklarını dile getirdi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, paylaştığı videoyla taraftarlara mesaj gönderdi.

Çaykur Rizespor'da sözleşmesi 1 yıl uzatılan İlhan Palut, kulübün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Rizespor'da devam edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Rizespor'un bir aile ortamına sahip olduğunu vurgulayan Palut, "İki sezondur mücadelemizi hep birlikte sürdürdüğümüz için çok mutlu oldum. Kimi zaman sevindik, kimi zaman üzüldük ama her an benim için değerli olan desteğinizi onun da ötesinde sevginizi hissettim. Bunun için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonunda kenetlenerek yola devam edeceklerini aktaran Palut, "Mutlu olduğumuz, sevindiğimiz, galibiyetler aldığımız günlerin artakalanlardan çok daha fazla olacağı bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
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