İlhan Palut: 'Oyuncularım iştahlıydı'

İlhan Palut: 'Oyuncularım iştahlıydı'
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Hatayspor'u 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından oyuncularının iştahlı bir oyun sergilediğini belirtti. Palut, her zaman kazanmanın önemli olduğunu vurguladı.

- İlhan Palut : "Oyuncularım iştahlıydı"

RİZE - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularım iştahlıydı. Son maç olmasına rağmen onları kutluyorum. Kazanmak her zaman güzel" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Hatayspor'u 5-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Puansal manada sıralamayı belirlemekten öte, maçın büyük bir önemi yoktu. Sorumlu olduğumuz bir kulüp, bir camia var. Her zaman kazanmak güzel, bunun için sahaya çıktık. Hatayspor takımının da durumunu biliyorsunuz ama yine de bu haftaya kadar canla başla mücadele ettiler, lige renk kattılar. Öncelikle onlara geçmiş olsun demek istiyorum. Bize geldiğimizde ise maçla alakalı teknik değerlendirmenin çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. İştahlı bir oyundu. Son maçlar kolay olmaz. Bugünden sonra tatile çıkma düşüncesi olur ama oyuncuların iştahı yerindeydi. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. Yine çok kolay goller yedik ama son attığımız iki golü saymazsak, 90. dakikaya kadar 3-2'lik mücadele aslında bir Çaykur Rizespor sezon özetiydi. Girdiği pozisyonların çok azını değerlendiren ama pozisyon vermeden de gol yiyebilen bir takım. Bugün bu maçta bu özetin yansımasını görmüş olduk. Oyuncularım iştahlıydı. Son maç olmasına rağmen onları kutluyorum. Kazanmak her zaman güzel. Kazanarak bitirdik. En azından herkes daha moralli bir şekilde tatile çıkacaktır. Hatayspor'a da tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Spor
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