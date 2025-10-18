Haberler

İlhan Palut: 'Mağlubiyetlerin Üzüntüsünü Yaşıyoruz'

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, takımının mücadele etmesine rağmen sonuç alamamanın üzüntüsünü dile getirdi. Palut, takımının ilerleyen haftalarda daha iyi sonuçlar alacağına inandığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'inin 9. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, mücadelelerinin karşılığını alamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Palut, Trabzonspor'un iyi bir takım olduğunu belirterek, "Çok talihsiz bir başlangıç oldu. Orta sahada çarpıştık, düştük ve bunun geçişinde kötü bir ortayı uzaklaştıramadık ve rakip oyuncu bir vuruşla gol attı. 1-0 şok bir giriş. Toparlayalım derken Trabzonspor etkili olduğu opsiyondan ikinci golü buldu. Ondan sonra oyun her yere gidebilirdi." dedi.

İlhan Palut, takımının mental olarak sahada güçlü bir duruş sergilediğini anlatarak, "Bizim attığımız gol de açık söylemek gerekirse Trabzonspor defansının bir ikramı gibiydi. 30. dakikadan itibaren de sahada olan tek bir takım vardı, o da Çaykur Rizespor. Oyuncularım büyük bir efor sarf etti." diye konuştu.

Mağlubiyetlerin üzücü olduğunu dile getiren Palut, şunları kaydetti:

"Oyuncularım savaşımlarının, mücadelelerinin karşılığını alamadığı için bu mağlubiyete daha çok üzülüyorum. Biz iyi bir takımız. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Lige iyi başlayamayan iyi bir takımız. Daha iyi olacak bu takım. Güzel sonuçlar alacak, bunu biliyorum. Son 2-3 maçta bunun sinyallerini de alıyorum. Futbol enteresan. Trabzonspor'un mesela bir Gaziantep maçı var. Orada nasıl puan kaybeder? Bu maçtan da nasıl 3 puan alır? Futbol işte tam da bu. Trabzonspor'u ve Fatih hocayı tebrik ediyorum. Oyuncularıma da gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi olur. Daha iyi olması için çalışacağız."

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
