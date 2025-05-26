İlhan Palut: "Ligde İstediğimiz Yer Uzağında Kaldık"

İlhan Palut: 'Ligde İstediğimiz Yer Uzağında Kaldık'
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından yaptıkları mücadeleye rağmen ligi hedefledikleri yerde bitiremediklerini dile getirdi.

- İlhan Palut : "Ligde istediğimiz yerin uzağında kaldık"

İSTANBUL - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Beşiktaş'a karşı galip gelmelerine rağmen ligi istedikleri pozisyonda bitiremediklerini aktararak "Ligde istediğimiz yerin uzağında kaldık" dedi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Geçen hafta aldığımız galibiyetle puan olarak istediğimiz yerde olmasak da bir telaşımız kalmamıştı. Bugün hem stada gelenlere hem de televizyondan izleyenlere pozitif futbol izlemek için hazırlıklarımızı yaptık. Beşiktaş rakip ceza sahasına sızmalar yapan bir takım. Genelde orta saha oyuncularıyla bire bir yakınlıkla oluşacak sorunu çözmeye çalıştık. Masuaku'nun bindirmeleri de tehlikeliydi ve buradan da golü buldular. Beşiktaş'ın atak sürekliliğine son vermemiz gerekiyordu. Bize geçen topların değerini bilip pasa çevirmek, rakip 3. bölgeye taşımak ve Beşiktaş'ı geriye koşturmak gerekiyordu. Bunu da çok defa başardık" diye konuştu.

Ligde hedefledikleri konuma ulaşamadıklarını dile getiren Palut, "Oyuncularım özveriyle mücadele ettiler. Gerçekten iyi bir takımız. Birçok iyi oynadığımız ve berabere kalsak üzüleceğimiz maçları mağlubiyetle ayrıldık. Kırılma anları lehimize oluşmadı. Ligde istediğimiz yerin uzağında kaldık" şeklinde konuştu.

"Analiz konusunda bugün beklediğim her anı yaşadık"

Sorulan soru üzerine Beşiktaş'ı da değerlendiren İlhan Palut, "Beşiktaş çok net. Bazı takımları analiz etmek kolay olmuyor. Beşiktaş'ın analizi son derece anlaşılır. Ne oynayacakları belli. Çok dikkat etmemiz gereken hücum setleri vardı. Top bize geçtiğinde agresif olmayan, oyuncuları bireysel savunma becerileri ön plana çıkmayan bir takım olacaktı. Bazen maç analizi ve maç tam örtüşmeyebiliyor ama bugün beklediğim her anı yaşadık. Beşiktaş teknik direktörünün tabii ki oyun planları vardır. Biz kenardan rakibimizin oyuncu değişikliklerinden rahatsız olup önlem almak zorunda hissederiz. Ama bugün 2 defans oyuncusu oyuna girdi. Paulista'yı ileri gönderdiler. Muhakkak hocanın bir planı vardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS KILIÇ - Spor
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