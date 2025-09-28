Haberler

İlhan Palut: 'Kötü Bir Golle Maçı Kaybettik'

İlhan Palut: 'Kötü Bir Golle Maçı Kaybettik'
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kasımpaşa'ya 2-1 kaybettikleri maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Palut, maçta mücadele ettiklerini ancak kötü bir golle mağlup olduklarını söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kasımpaşa maçının ardından, "Maçı çevirmek için uğraştık ve yine kötü bir golle maçı kaybettik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, açıklamalarda bulundu. Palut, "İlk yarı biz kötü, Kasımpaşa kötüydü. Kendi hatamızdan yediğimiz bir gol. Kaptırıp yediğimiz bir gol. İkinci yarı biz iyi, Kasımpaşa yine kötü. Maçı çevirmek için uğraştık ve yine kötü bir golle maçı kaybettik. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum" diye konuştu. - RİZE

