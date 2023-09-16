İlhan Palut: Konyaspor taraftarı beni unutmadı

- İlhan Palut : "Bu taraftar 25-30 bin kişiyle bu stadı İlhan Palut diye inletmiştir"

KONYA - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, deplasmanda oynadıkları Konyaspor maçının ardıdan yaptığı açıklamada, hayattan beklentilerini minimize etmeyi öğrendiğini ifade ederek, "Konyaspor taraftarı 25-30 bin kişiyle bu stadı İlhan Palut diye inletmiştir. Onu unutmam. Bugün beklediğimiz karşılamanın olmamasından dolayı da nankörlük edemem" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Konyaspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tekrar Konya'da bulunmanın güzel olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan İlhan Palut, "Sahada kazanmak istiyoruz. Konyaspor da kazanabilirdi. Çok kazanacak kadar bizi zorladılar mı? diye soracak olursanız, hayır. Ama son derece dengeli bir takım Konyaspor. Beraber oynama alışkanlığı oluşmuş bir takım, tecrübeli oyunculardan kurulmuş bir takım. Genç oyuncuları çok tercih etmeyen bir takım Konyaspor. Konyaspor bir gol attı ve ondan sonra topun arkasında pozisyon aldılar. Maçtan önce 'Konyaspor takımına karşı etkili olmak istiyorsak topu hızlandırmalıyız, tempomuzu artırmalıyız. Yoksa hepsi pozisyon bilgisi gelişmiş oyuncular zorlanırız' dedik. Tam da uzunca bir süre onu yaşadık. Sonlara doğru sonradan oyuna giren oyuncular ben üzerime almayayım çünkü onlarla antrenman yapmadık. Karakter koydukları için sorumluluk aldılar ve maçı bizim tarafımıza çevirdiler. Tabii bir yandan baktığınız zaman son dakikaya kadar oyunu bırakmayan bir Rizespor takımı vardı. Bunu takdir etmemiz gerekiyor. Öteki yandan da baktığımız zaman her maçı da bu şekilde bu dakikalarda çevirmemiz, hele ki Konyaspor gibi gerçekten belki temposu yüksek değil ama organizasyonu gelişmiş bir takıma karşı hiç kolay değil. Ben oyuncularımı kutluyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Konyaspor'a yürekten başarılar diliyorum" dedi.

"Bugün beklediğimiz karşılamanın olmamasından dolayı da nankörlük edemem"

Konyaspor taraftarının 8 ay sonra kendisini tribünlere çağırmaması ile ilgili soruya ise Palut, "Hayattan beklentilerimi minimize etmeyi öğrendim. Arkadaşlar, Konyaspor serüveninin, Konyaspor maceramın, Konyaspor anılarımın hayatımda sadece iyi olan yönleri var. Pozitif olan yönleri var. Negatif yönlerine İlhan Palut olarak sabaha kadar cevaplarım ama Çaykur Rizespor teknik direktörü olarak hiçbir cevabım yok. Çünkü benden çalışmanı bekleyen bir kulüp var. Bu taraftar 25-30 bin kişiyle bu stadı İlhan Palut diye inletmiştir. Onu unutmam. Bugün beklediğimiz karşılamanın olmamasından dolayı da nankörlük edemem. Konya'yı seviyorum. Konya'da sevildiğimi düşünüyorum. Böyle hatırlamak bu şehri benim için çok güzel" diye konuştu.