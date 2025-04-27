İlhan Palut: "Kazanacak kadar iyi oynamadık"

Çaykur Rizespor Teknik Direktör İlhan Palut, Kayserispor maçının ardından, "Kaybedecek kadar kötü bir oyun oynamadık. Ama kazanacak kadar da iyi değildik. Ortada bir maçtı golü bulan Kayserispor kendi adına çok değerli bir 3 puan aldı. İşimiz kolay değil, mücadelemiz devam edecek" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, maçı kaybedecek kadar kötü oynamadıklarını söyledi. İşlerinin kolay olmadığını aktaran Palut, "Neresinden bakarsanız bakın kritik bir karşılaşma. İki takımın da puanı ve ligde kalan maç sayısı malumunuz. Maçın içine girdiğimiz zaman maça daha kontrollü ve etkili başlayan takım bizdik. İlkyarı boyunca topa daha çok sahip olduk ama saha içi organizasyonunu net pozisyona çevirme noktasında daha kararlı olmalıydık. Bu bizim eksiğimizdi. Biz net gol pozisyonu üretmekte zorlanırken baktığınız zaman Kayserispor'un da ilk yarı sonuna kadar çok net diyebileceğimiz bir pozisyonu olmadı. İyi bir dakikada kendi adlarına golü boldular. İkinci yarının da avantajıyla kompakt bir bekleyişe geçtiler, alanları daralttılar. Biz topa sahip olduk, bizim açımızdan ilk yarıya benzer bir görüntüydü. Net pozisyon bulmakta zorlandık. İleride daha agresif, daha yırtıcı olmalıydık. Maçın sonlarına doğru da Kayserispor; aldığımız riskler ve sahada diri kalması karşılığında geçiş pozisyonları yakalamaya başladı, geniş alanlar bulmaya başladılar. Genel manada baktığınız zaman çok kötü bir oyun oynamadık, kaybedecek kadar kötü bir oyun oynamadık. Ama kazanacak kadar da iyi değildik. Ortada bir maçtı golü bulan Kayserispor kendi adına çok değerli bir 3 puan aldı. İşimiz kolay değil, mücadelemiz devam edecek. En kısa zamanda gerekli puanları alıp bu zor durumdan inşallah kendimizi kurtarmaya çalışacağız" diye konuştu. - KAYSERİ