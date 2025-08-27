İlhan Palut, Galatasaray Maçı Öncesi Açıklamalarda Bulundu

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçı öncesinde değerlendirmelerde bulunarak, "Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Orada ayağı yere sağlam basan, karakterli bir oyun oynamak istiyoruz. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Elimizden geleni yapacağız ve oradan güzel bir sonuçla dönmeye çalışacağız" dedi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, zorlu mücadeleye hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-mavililerde teknik direktör İlhan Palut, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın antrenman temposunun yüksek olduğunu belirten Palut, "Bu haftayı Alanyaspor maçından sonra hazırlanarak ve iki tane hazırlık maçı yaparak geçirdik. Evet, Galatasaray ile oynayacağız. Zaten başlı başına zor bir maç. Neresinden bakarsanız bakın; hem rakibin kalitesi, ritmi, hem de deplasmanda oynayacak olmamız, zorlu bir karşılaşmayı işaret ediyor. En iyi şekilde orada mücadele etmeye çalışacağız. Bunun yanında kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Ayağı yere sağlam basan, karakterli bir oyun ortaya koymak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız ve oradan güzel bir sonuçla dönmeye çalışacağız" diye konuştu.

'İNANILMAZ YOĞUN ÇALIŞIYORUZ'

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Palut, özellikle kaleci pozisyonu için yoğun mesai harcadıklarını vurgulayarak, "İnanılmaz yoğun çalışıyoruz. Hatta buraya gelmeden önce bir kaleci izledim. Bugün itibarıyla alabileceğimiz biricik kaleci var. Ancak bugüne kadar hep 'en iyisi olsun' anlayışıyla hareket ettik. Bu süreçte iyi profillerin transferinde son dakikalarda bazı sorunlar çıktı. Bu sorunlar maddi değil, oyuncuların farklı kararlar almasıyla ilgiliydi. Kalecimiz var, oynuyor. Belki Galatasaray maçını da Erdem'le oynayacağız. Bu noktada bir çekincemiz yok, kendisine güveniyoruz" dedi.

Kaleci transferinde dikkatli davrandıklarını dile getiren Palut, "Transferde en yüksek perdeden, en yoğun şekilde çalıştığımız alanlardan biri kaleci pozisyonu. Şu ana kadar 70'e yakın kaleci izledik. Ancak tecrübesi, kalitesi ve buraya gelme isteği gibi parametreleri bir araya getirdiğimizde, içimize sinen kaleci sayısı oldukça az. Tabii ki kaleci arayan başka takımlar da var ve onların da beklentileri yüksek. Kaleci yokluğu değil, kaliteli kaleci bulma sıkıntısı yaşıyoruz. Bu nedenle panik yapmadan doğru kararı vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Transfer sürecinde zaman kaybı yaşadıklarını da kabul eden Palut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geç kaldık, bunu net bir şekilde kabul ediyorum. Bu işi şimdiye kadar bitirmeliydik. Ancak Galatasaray maçından sonra bir milli ara olacak. O arada transferi tamamlamak istiyoruz. Ne ben hata yapmak istiyorum, ne de kulübümüzü riskli bir sürece sokmak. Camianın geçen sezondan bu yana kaleci konusundaki beklentisini üzerimizde hissediyoruz. Ancak bu baskının bizi hataya sürüklemesini istemiyoruz. Arayışlarımız titizlikle devam ediyor."