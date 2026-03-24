Eski milli futbolcu İlhan Mansız'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu İlhan Mansız, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret ederek FIFA 2002 Dünya Kupası'ndaki formasını hediye etti. Hacıosmanoğlu, Mansız'a teşekkür ederek, yeni jenerasyonun da Dünya Kupası'na katılmasını umduğunu belirtti.

A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu İlhan Mansız, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre İlhan Mansız, ziyarette TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na FIFA 2002 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçı olan Brezilya müsabakasında giydiği formayı hediye etti.

Hacıosmanoğlu, hediye için İlhan Mansız'a teşekkür ederek, "İnşallah bu güzel jenerasyonumuz da 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılacak ve gösterecekleri performansla sizler gibi bizleri bir kez daha gururlandıracak." açıklamasını yaptı.

Hacıosmanoğlu da İlhan Mansız'a üzerinde isminin yazılı olduğu milli takım forması hediye etti.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
İşte Trump'a 'Savaşı devam ettir' diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

Hürmüz Boğazı'nda gemiler sıra sıra bekliyor

İşte savaşta en ağır hasarı verdiren yerdeki son durum
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Günlerdir konuşulan isim nazara geldi! İşte son hali

Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor

CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Öğretmen baba ve kızı, karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü

