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İlhan Fakılı'dan Beşiktaş'taki ilk gol: 6-2'lik zafer

İlhan Fakılı'dan Beşiktaş'taki ilk gol: 6-2'lik zafer
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Beşiktaş’ın hücum oyuncusu İlhan Fakılı, siyah-beyazlı forma ile ilk golünü Çorum FK ağlarına gönderdi.

Beşiktaş'ın hücum oyuncusu İlhan Fakılı, siyah-beyazlı forma ile ilk golünü Çorum FK ağlarına gönderdi.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda sezon başında kadroya dahil olan İlhan Fakılı, bu maçta ilk gol sevincini yaşadı.

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan İlhan, 71. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna dahil olurken 73. dakikada Junior Olaitan'ın pasında topu filelere gönderdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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