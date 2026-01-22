Haberler

İlhan Cavcav, vefatının 9'uncu yıl dönümünde kabri başında anıldı

Güncelleme:
Gençlerbirliği'nin onursal başkanı İlhan Cavcav, vefatının 9. yıldönümünde kabri başında anıldı. Anma törenine kulüp yetkilileri ve taraftarlar katıldı.

Gençlerbirliği'nin onursal başkanı İlhan Cavcav, vefatının 9'uncu yıl dönümünde Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine, Gençlerbirliği Başkan Yardımcısı Arif Ölmez, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Metin Diyadin, A Takım kaptanları, taraftar gruplarının temsilcileri ve kulüp personeli katıldı. Tören, Cavcav'ın mezarı başında Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından sona erdi.

Burada konuşan Gençlerbirliği Başkan Yardımcısı Arif Ölmez, "Rahmetli başkanımızı ölüm yıldönümünde saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz. Gerçekten bizim için önemli bir gün. Uzun yıllar kulübümüze hizmet eden, aynı zamanda Türk sporunda ve Türk futbolunda büyük bir yeri olan çok kıymetli bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü bir kez daha yaşıyoruz. Ben de uzun yıllar onunla çalıştım. Ondan öğrendiğim şeyleri anlatmaya kelimeler ve cümleler yetmez. Başkanımızı tekrar saygı sevgi ve şükranla anıyoruz" ifadelerinde bulundu.

