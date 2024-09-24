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İlhami Kılıçkaya, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığına Aday

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Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'daki olağan genel kurulda Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı. Kılıçkaya, Türk sporunun daha iyi bir geleceğe sahip olması için mevcut yönetimi eleştirerek, deneyimlerini gençlerle paylaşmayı hedeflediğini ifade etti.

Eski milli sporcu ve antrenör İlhami Kılıçkaya, 7 Kasım'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Ankara'daki Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda yapılan basın toplantısında adaylığını açıklayan Kılıçkaya, "Masa tenisi, masa başına değil tarihe iz bırakanların branşı olacak. Yıllardır masa tenisinin içinde yer alan bir spor adamı olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, devletimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığımız Türk sporunun hak ettiği başarılara ulaşması için her türlü imkanı sağlamaktadır. Ancak mevcut yönetimin bahşedilen bu imkanları Türk sporuna ve sporcusuna gerektiği gibi kullanmaması, camiamızda birçok probleme sebep olmaktadır." diye konuştu.

Türk sporunda marka olmuş milli sporcular yetiştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadığını belirten Kılıçkaya, şunları kaydetti:

"Yetiştirdiğim milli sporcularımızın uluslararası turnuvalarla birlikte Avrupa, dünya ve Paralimpik Oyunları'nda bugüne kadar toplam 720 madalya kazanması spor hayatımın en büyük ve en anlamlı özeti oldu. Şimdi zaferlerle, madalyalarla işlediğim bu büyük bilgi ve tecrübeyi, büyük masa tenisi camiasıyla birlikte milyonlarca gencimize, antrenörlerimize kulüplerimize aktarmayı hedefliyorum. 'Ben değil, biz' diyerek topyekün bir kalkınma planlamasıyla Türk masa tenisini dünyada ekol yapmayı hedefliyorum."

Kaynak: AA / Arda Kentköy - Spor

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