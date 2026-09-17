ILCA Europa Cup Bodrum'a geri sayım

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BODRUM, Avrupa yelken sporunun önemli organizasyonlarından 2026 ILCA Europa Cup Türkiye Yarışları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Europa Cup, 9-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek ILCA U21 Avrupa Şampiyonası öncesinde önemli bir hazırlık yarışı niteliği taşıyor. Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un ev sahipliğinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Türkiye Yelken Federasyonu ile sponsor firmaların destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyon, 23-27 Eylül tarihleri arasında Bodrum'da düzenlenecek. Organizasyonda 23 Eylül'de kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden sporcuların katılacağı yarışlarda ILCA 4, ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında mücadele edilecek. Dört gün sürecek yarışlarda toplam 8 yarış planlanırken ilk yarışın 24 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de başlaması öngörülüyor. Bodrum'da gerçekleştirilecek Europa Cup, aynı zamanda 2027 World Sailing Dünya Şampiyonası için ILCA 6 ve ILCA 7 sınıflarında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirlenmesinde kullanılacak sıralamanın önemli ayaklarından biri olacak. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Hadi Türk, Avrupa'nın farklı ülkelerinden sporcuları Europa Cup'ta ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı