İki takım arasında kalmıştı! Menajeri Muslera'nın yeni kulübünü açıkladı
Fernando Muslera'nın menajeri Rodrigo Lubetkin, Urugaylı ismin geleceğini açıkladı. Lubetkin, yaptığı açıklamada Muslera'nın yeni takımını açıklayarak "Brezilya, Meksika, Suudi Arabistan ve Türkiye'de bir yıl daha kalma gibi seçenekleri kabul etmedik. Tercih Estudiantes'ten yana oldu" dedi.
Galatasaray'dan 14 yıl sonra ayrılarak Türkiye'ye veda eden Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu.
MENAJERİ RESMEN AÇIKLADI
Uruguaylı kalecinin menajeri Rodrigo Lubetkin, ESPN'e yaptığı açıklamada Muslera'nın yeni takımını duyurdu. Lubetkin yaptığı açıklamada, tecrübeli kalecinin Estudiantes'e imza atacağını söyledi.
Lubetkin yaptığı açıklamada, "Masada Penarol ile Estudiantes kaldı, tercih Estudiantes'ten yana oldu. Penarol ile görüşmeler uzarken Estudiantes kararlı davrandı, bu da Nando için çok değerliydi. Brezilya, Meksika, Suudi Arabistan ve hatta Türkiye'de bir yıl daha kalma gibi seçenekleri kabul etmedik. Galatasaray'daki 14 yıllık kariyerini büyük bir şekilde sonlandırmaya aylar öncesinden karar vermişti; orada yıldız oldu, rekorlar kırdı ve şampiyonluk yaşadı. Evinin yakınına dönmek istiyordu." şeklinde konuştu.