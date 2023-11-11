Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Hatayspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Emre Malok görev yapacak.

GALATASARAY'IN DURUMU

Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve bir beraberlik alan Galatasaray, Fenerbahçe'nin geçen hafta Trabzonspor'a kaybetmesinin ardından liderlik koltuğuna yükselmişti. Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 11 haftada 31 puan topladı.

HATAYSPOR'UN DURUMU

Hatayspor ise geride kalan 11 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlikle 14 puan topladı.

GALATASARAY TAM KADRO

Bayern Münih ile oynadığı maçtan önce bu maçın kadrosunu açıklayan Galatasaray'da eksik futbolcu bulunmuyor.

İLK 11'LER

Hatayspor; Erce, Kilama, Cengiz, Kerim, Ghoulam, Ömer Faruk Beyaz, Matondo, Dele-Bashiru, Lamkel Ze, Rivas, Dadashov.

Galatasaray; Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.