Haberler

Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ikas Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde yarın Gençlerbirliği ile Eryaman Stadı'nda karşılaşacak. Müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

ikas Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde, yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Kupanın ilk haftasında deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup olan ikas Eyüpspor, ikinci hafta ise konuk ettiği Iğdır FK'yi aynı skorla yenmeyi başardı.

Eflatun-sarılı ekip, Trendyol Süper Lig'in son maçında ise deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmişti.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi

Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek

Kaçtılar ama kurtulamadılar! Clinton çifti için hesap vakti
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Özlem Gürzel'in 'Kimsenin evinde basılmadım' çıkışı belediye meclisini karıştırdı

"AK Parti'ye nasıl geçersin utanmaz" diyen ismi bu fotoğrafla vurdu
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!