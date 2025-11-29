Haberler

İkas Eyüpspor, Gaziantep FK'yi Deplasmanda Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında İkas Eyüpspor, Gaziantep FK'yi 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yardımcı antrenör Atilla Gerin, galibiyeti, 'bahis soruşturması kapsamında tutuklanan başkanları Murat Özkaya'ya armağan ettiklerini' açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden İkas Eyüpspor'un yardımcı antrenörü Atilla Gerin, maça iyi hazırlandıklarını ve 3 puanı almayı başardıklarını söyledi.

Gerin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında galibiyeti, "bahis soruşturması kapsamında tutuklanan İkas Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'ya armağan ettiklerini" belirtti.

Gaziantep FK'nin 11 maçta 22 puan aldığını, sahasında sadece Fenerbahçe'ye kaybettiğini, teknik direktör Burak Yılmaz ile içeride dışarıda ivme yakaladığını aktaran Gerin, "Gaziantep'te daha önce ben de kısa bir süre çalıştım. Bu şehre gelip de buradan 3 puan almak kolay değil. İyi hazırlanmıştık. Rakibimizin çok güçlü olduğunu biliyorduk. Oyuncular, inanılmaz mücadele örneği verdi. Oynadığımız oyunların karşılığını alamadığımız üç puan, burada nasip oldu. Tekrar bir diriliş için başlangıcım olur inşallah, çok kıymetli bir üç puandı, oyuncularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
