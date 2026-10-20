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Iheanacho, Bursaspor'un 2-0 kazandığı maçta 11 maçlık gol serisini sürdürdü

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Iheanacho, Bursaspor'un 2-0 kazandığı maçta 11 maçlık gol serisini sürdürdü
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Bursaspor'un Pendikspor'u 2-0 yendiği Trendyol 1'inci Lig maçında ikinci golü atan Kelechi Iheanacho, üst üste 11 maçlık gol serisine ulaştı. Nijeryalı golcü, bu rekorun kolay olmadığını belirterek yaptığı işten gurur duyduğunu söyledi.

BURSASPOR'un Pendikspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta kaydettiği golle üst üste 11 maçlık gol serisine ulaşan, yeşil-beyazlıların Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho, kırdığı rekorun kolay olmadığını belirterek "Yaptığım şeyden gurur duyuyorum" dedi.

Trendyol 1'inci Lig'in 11'inci haftasında Bursaspor'un Pendikspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden Kelechi Iheanacho, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Nijeryalı golcü, galibiyeti değerlendirirken Türkiye'de kırdığı rekorla ilgili de konuştu. Pendikspor karşısında ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını belirten Iheanacho, kolay olmayan bir karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başardıklarını söyleyerek, "İyi bir maç oldu. İlk yarıdan başlayarak ikinci yarıda da oyuna hükmettik. Ancak tabii ki kolay bir maç değildi. Buna rağmen oyunumuzu geliştirdik ve üç puanı aldık. Bu maçta da gol attım" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE BİR REKOR KIRMAK KOLAY DEĞİL'

Muğlaspor karşılaşması öncesinde rekorun farkında olmadığını dile getiren Kelechi Iheanacho, kendisine maçtan önce bilgi verildiğini söyledi. Pendikspor karşısında da golünü atan Nijeryalı futbolcu, ortaya koyduğu performanstan gurur duyduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Geçen hafta futbol tarihine geçmiştik, kendi rekorumu da geliştirdim. Aslında Muğlaspor maçından önce böyle bir rekor kırabileceğimi bilmiyordum. Maçtan önce bana söylendi ve rekoru kırdım. Türkiye'de böyle bir rekor kırdığım için mutluyum ve yaptığım şeyden gurur duyuyorum. Türkiye'de böyle bir rekor kırmak kolay değil, zor bir şey. O yüzden kendimle gurur duyuyorum. Umarım hem ben hem de takımım gollerimize devam ederiz."

'GELECEKTE DEĞİLİZ, BUGÜNÜ YAŞIYORUZ'

Bursaspor'da kariyerinin geleceğine ilişkin soruya ise temkinli yanıt veren Iheanacho, şu an için gelecekle ilgili konuşmak istemediğini belirterek tamamen takımın bugünkü hedeflerine odaklandığını vurguladı. Nijeryalı futbolcu, "Bursaspor kariyerimle ilgili bundan sonraki planlamalar hakkında şimdilik bir şey söylemeyeceğim. Buna cevap vermek istemiyorum çünkü geleceği ilgilendiren bir konu. Biz şu anda gelecekte değiliz, bugünü yaşıyoruz. Anın keyfini çıkarmaya, o anın büyüsüne kapılmaya ve anda kalmaya devam edeceğim. En önemlisi de oynamayı ve kazanmaya devam edeceğiz. Ligin üst sıralarında kalmayı sürdüreceğiz ve anın tadını çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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