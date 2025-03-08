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Iğdır FK ve Şanlıurfaspor 2-2 Berabere Kaldı

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Trendyol 1. Lig 29. haftasında Iğdır FK, sahasında Şanlıurfaspor ile 2-2 berabere kalırken, maçta iki taraf da belirleyici goller buldu. Iğdır'ın gollerini Ahmet Emin Engin ve Gianni Bruno penaltıdan kaydederken, Şanlıurfaspor'un gollerini Sambou ve Ogundu attı.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Selim Şenöz, Salih Burak Demirel

Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk, Eysseric (Thuram dk. 62), Bruno, Regattin (Ahmet Emin Engin dk. 62), Mert Çölgeçen (Ethemi dk. 46), Muammer Sarıkaya (Avramovski dk. 73), Conte, Gökcan Kaya, Serkan Asan, Ali Yaşar (Caner Cavlun dk. 61)

Yedekler: Furkan Köse, Aly Malle,Burak Bekaroğlu, Semih Akyıldız, Alperen Selvi

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu, Awuku (Fatih Eren dk. 86), Safa Kınalı, Kappel (Alpay Çelebi dk. 46 (Seyit Gazanfer dk. 90+7), Akabueze, Nafican Yardımcı, Muscat, Sambou (Okyere dk. 75), Hasan Hüseyin Acar (Çağrı Giritlioğlu dk. 90+3), Ogundu (Ahmet Yazar dk. 87)

Yedekler: Mehmet Yüksel, Enes Kalyoncu, Abdülkadir Sünger, Amar Begic

Teknik Direktör: Kemal Kılıç

Goller: Sambou (dk. 42, Ogundu (dk. 60) (Şanlıurfaspor) Ahmet Emin Engin (dk. 76), Gianni Bruno (90+13 Pen. (Iğdır FK)

Kırmızı kart: Kemal Kılıç (dk. 90+11 Teknik Direktör) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Alim Öztürk, Bahadır Han Gündoğdu, Caner Cavlun (Iğdır FK), Nafican Yardımcı, Erzhan Tokotaev, Uchenne Ogundu, Zach Muscat (Şanlıurfaspor) - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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