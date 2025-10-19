Iğdır FK ve Boluspor'un 1-1'lik Beraberliği Sonrası Teknik Direktörler Açıklamalarda Bulundu

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanan Iğdır FK- Boluspor maçının ardından teknik direktörler, açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Iğdır FK, sahasında ağırladığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "10 kişi kalan takımın teknik adamı olarak uzun zamandır 10 kişi oynadığımız pozisyondan sonra aldığımız bir puana seviniriz. Ama ben üzüldüm. Oyuncularımın emeklerine üzüldüm. İlk 45 dakikada beklentilerden uzak bir performans gösterdik. Özellikle rakibimize çok uzak oynadık. Hafta içerisinde Ertuğrul Can'ın gelmesiyle beraber birebir eşleşmelerimizi doğru yapmamız gerektiğini, orta sahadaki kazandığımız toplarda hücuma gitmemiz gerektiğini oyuncularımıza çalışmalarda gösterdik. Ama 45 dakikalık periyotta saha içerisinde mücadele anlamında da geride kaldık. Oyun anlamında da geride kaldık. Beklentilerimizi çok fazla karşılayamadık. İkinci yarı olmayacak bir kırmızı kart. Yapmamamız gereken bir kırmızı kart. Yani o pozisyondan sonra oyuncularımı da kutluyorum. 30-35 dakika, 40 dakikalık süre içerisinde olağanüstü mücadele gösterdiler. Gayret ettiler. Oyunu çevirmek için son dakikaya kadar, terinin son damlasına kadar mücadele eden bir oyuncu grubum vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Verdiğim mücadelelerinden dolayı yürekten kutluyorum. Evet, kaybettik. Bizim için iki puan kaybettik. Ama ofsayt çizgisini şimdi izliyorum. ve bu kadar da erken vermemesi gerekiyordu bir kararı. Bekle hocam. Bekle acelemiz yok hocam. Ofsayt çizgisini çizmek için 45 saniyede karar vermeyelim, bekleyelim. Bu mücadelenin içerisinde olacağız. Tabii ki puan kayıpları olacak. Tabii ki bu maratonda böylesine kötü oynadığımız maçlar da olacak ilk 45 dakikadaki gibi. Ama oyuncularımın bu bir puanı almak için gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Rakibimize bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyorum" dedi.

Er: "Bu takımla çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum"

Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er ise, "Şunu söylemek istiyorum. Bir puana gelmedik buraya. Bütün hazırlıklarımızı galibiyet üzerine planlamıştık. Ben geleli 4 gün oldu. Takımla 4 tane antrenmana çıkıp Iğdır gibi bu ligin favorisi olan bir takıma karşı hazırlanmak kolay olmadı. Ama ilk yarı bütün planlarımız istediğimiz gibi gitti. İstediğini alan taraf bizdik. Ama 10 kişiden sonra tamamen oyunun duygusuna kapılınca oyuncular, rakip 10 kişi kaldıktan sonra bunu daha iyi değerlendirebilirdik. Onları daha fazla geriye koşturursak belki buradan 3 puanla ayrılacaktık. Belki maçın sonunda ofsayttan dönen pozisyon gol olsa sıfır puanla da şu anda da evimize dönebilirdik. Benim takımım gerçekten genç, kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Bu takımla çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. İlk defa teknik direktörlük deneyimim. Sizlerin önünde de bana güvenip inanan bu Boluspor gibi köklü bir camianın görevini veren başta başkanımız ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da şöyle bir söz veriyorum.

Bu takım her zaman sahadan kazanır, kaybeder ama bu mücadeleyi her zaman her yerde göstereceğiz" diye konuştu. - IĞDIR