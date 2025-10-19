Haberler

Iğdır FK ve Boluspor 1-1 Beraber Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Iğdır FK, sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Liço ve Bruno'dan geldi.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Çağdaş Altay, Kemal Mavi, Faruk Yağlı

Iğdır FK: Sinan Bolat, Alim Öztürk, Bruno, Rotariu (Ahmet Emin Engin dk. 73), Conte, Mendes, Doğan Erdoğan (Eysseric dk. 80), Ali Kaan Güneren (Eyüp Akcan dk. 61), Gökcan Kaya, Serkan Asan (Fofana dk. 61), Güray Vural

Yedekler: Alperen Selvi, Caner Cavlan, Aaron Suarez, Özder Özcan, Taha Tepe, Cebrail Karayel

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Boluspor: Orkun Özdemir, Ömürcan Artan (Abdurrahman Üresin dk. 89), Lima, Barış Alıcı (Mustafa Alptekin Çaylı dk. 55), Liço, Hasani, Doğan Can Davas (Buğra Çağıran dk. 89), Işık Kaan Arslan (Onur Öztonga dk. 64), Kouagba, Rasheed (Boakye dk. 64), Balburdia

Yedekler: Devran Şenyurt, Arda Usluoğlu, Harun Alpsoy, Ensar Bilir, Türker Dırdıroğlu

Teknik Direktör: Mustafa Er

Goller: Liço (dk. 9) (Boluspor), Bruno (dk. 89 pen.) (Iğdır FK)

Kırmızı kart: Mendes (dk. 54) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Ali Kaan Güneren, Sinan Bolat, Alim Öztürk, Ahmet Emin Engin (Iğdır FK), Lima, Işık Kaan Arslan, Ömürcan Artan, Boakye, Orkun Özdemir, Balburdia (Boluspor) - IĞDIR

