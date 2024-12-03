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Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak İstifa Etti

Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak İstifa Etti
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Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK'nın teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan yenilgi sonrası istifasını sundu. Kulüp yönetimi, Koşukavak'ın istifasını kabul etti.

Trendyol 1. Lig ekibi Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Iğdır Futbol Kulübü, sahasında Nesine 3. Lig ekibi Muşspor'a 3-2 yenilerek elendi. Yenilgi sonrası Iğdır FK, Yalçın Koşukavak ile ilgili açıklamada bulundu.

Iğdır FK sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak, Muşspor maçı sonrası yönetimimize istifasını sunmuştur. Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme sonucunda Koşukavak'ın istifasını kabul etmiştir. Yalçın Koşukavak ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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