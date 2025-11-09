Haberler

Iğdır FK Teknik Direktörü Üzülmez: 'Kırılganlık yaşıyoruz ama bu bir maraton!'

Iğdır FK Teknik Direktörü Üzülmez: 'Kırılganlık yaşıyoruz ama bu bir maraton!'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Çorum FK maçının ardından takımın yaşadığı mağlubiyeti değerlendirerek, camia olarak kırılgan bir süreçten geçtiklerini ancak sezonun uzun bir maraton olduğunu belirtti. Önlerinde hedefler olduğunu ve öncelikle içsel sorunları çözerek Erzurum maçıyla çıkış yapmak istediklerini ifade etti.

Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Çorum FK maçının ardından, "Nasıl, 3'te 3 yaparak başladıysak bu süreç içerisinde biraz camia ve takım olarak kırılganlık yaşıyoruz. Ama bu bir maraton. Maratonun sonunu her zaman iyi getirmek lazım" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Çorum FK, evinde Iğdır FK'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, ilk 45 dakika iyi işler yapan bir takım olduklarını, ancak goller sonrasında yaşadıkları kırılganlıklarla mağlup olduklarını ifade etti. Tekrar galibiyetle buluşmak istediklerini belirten Üzülmez, yaşadıkları bu süreci en kısa sürede atlatacaklarını söyledi.

Aldıkları mağlubiyet için üzgün olduklarını dile getiren Üzülmez, "İyi bir takıma karşı oynadık, geçiş oyununu iyi oynayan, ofansif anlamda üretken bir takıma karşı oynadık. Bugün ilk 45 dakikalık oyuna baktığınız zaman da saha içerisinde doğru işler yapan bir takım vardır. Rakibi bir tane pozisyona soktuk, o da gol oldu. Bizim yakaladığımız net pozisyonlar vardı ama üretme ve sonuçlandırma konusunda sıkıntı yaşayan bir takım olduk son haftalarda. Geçen hafta da öyleydik, ondan önceki Boluspor maçında da aynı şekildeydi. Üzüntülüyüz" diye konuştu.

"Erzurum maçıyla beraber inşallah bir çıkışa geçeriz"

Hedeflerinden uzaklaştıran mağlubiyetlerin kendilerini üzdüğünü vurgulayan Üzülmez, "Nasıl, 3'te 3 yaparak başladıysak bu süreç içerisinde biraz camia ve takım olarak kırılganlık yaşıyoruz. Ama bu bir maraton. Maratonun sonunu her zaman iyi getirmek lazım. İyi başladık, bir kriz dönemindeyiz. Bu krizi milli arada oyuncularımızla birlikte atlatıp önümüzdeki Erzurum maçıyla beraber inşallah bir çıkışa geçeriz. Hedeflerimiz var, hedeflerimiz doğrultusunda böylesine takımlara karşı kaybettiğimizde üzülüyoruz ama futbolun bu tarafı da var. Futbolun bu tarafı acımasız ama bu taraftan da dersler çıkartmamız lazım ki önümüzdeki süreçte daha doğru işler, daha doğru planlama, daha çok saha içerisinde mücadele eden bir takım çıkartmak istiyoruz. Ama kendi içimizde yaşadığımız sıkıntılar var, onların da bilinmesini iterim" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif

Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif
33 yaşındaki kadını sokak ortasında yaktı, korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı

Kan donduran olayda görüntüler ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Formula 1 Brezilya Grand Prix'ini Lando Norris kazandı

Formula 1 Brezilya Grand Prix'si nefes kesti! İşte kazanan pilot
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.