Iğdır FK Teknik Direktörü Üzülmez: 'Kırılganlık yaşıyoruz ama bu bir maraton!'

Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Çorum FK maçının ardından, "Nasıl, 3'te 3 yaparak başladıysak bu süreç içerisinde biraz camia ve takım olarak kırılganlık yaşıyoruz. Ama bu bir maraton. Maratonun sonunu her zaman iyi getirmek lazım" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Çorum FK, evinde Iğdır FK'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, ilk 45 dakika iyi işler yapan bir takım olduklarını, ancak goller sonrasında yaşadıkları kırılganlıklarla mağlup olduklarını ifade etti. Tekrar galibiyetle buluşmak istediklerini belirten Üzülmez, yaşadıkları bu süreci en kısa sürede atlatacaklarını söyledi.

Aldıkları mağlubiyet için üzgün olduklarını dile getiren Üzülmez, "İyi bir takıma karşı oynadık, geçiş oyununu iyi oynayan, ofansif anlamda üretken bir takıma karşı oynadık. Bugün ilk 45 dakikalık oyuna baktığınız zaman da saha içerisinde doğru işler yapan bir takım vardır. Rakibi bir tane pozisyona soktuk, o da gol oldu. Bizim yakaladığımız net pozisyonlar vardı ama üretme ve sonuçlandırma konusunda sıkıntı yaşayan bir takım olduk son haftalarda. Geçen hafta da öyleydik, ondan önceki Boluspor maçında da aynı şekildeydi. Üzüntülüyüz" diye konuştu.

"Erzurum maçıyla beraber inşallah bir çıkışa geçeriz"

Hedeflerinden uzaklaştıran mağlubiyetlerin kendilerini üzdüğünü vurgulayan Üzülmez, "Nasıl, 3'te 3 yaparak başladıysak bu süreç içerisinde biraz camia ve takım olarak kırılganlık yaşıyoruz. Ama bu bir maraton. Maratonun sonunu her zaman iyi getirmek lazım. İyi başladık, bir kriz dönemindeyiz. Bu krizi milli arada oyuncularımızla birlikte atlatıp önümüzdeki Erzurum maçıyla beraber inşallah bir çıkışa geçeriz. Hedeflerimiz var, hedeflerimiz doğrultusunda böylesine takımlara karşı kaybettiğimizde üzülüyoruz ama futbolun bu tarafı da var. Futbolun bu tarafı acımasız ama bu taraftan da dersler çıkartmamız lazım ki önümüzdeki süreçte daha doğru işler, daha doğru planlama, daha çok saha içerisinde mücadele eden bir takım çıkartmak istiyoruz. Ama kendi içimizde yaşadığımız sıkıntılar var, onların da bilinmesini iterim" diye konuştu. - ÇORUM