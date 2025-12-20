Haberler

Alagöz Holding Iğdır FK - Özbelsan Sivasspor maçının ardından

Alagöz Holding Iğdır FK - Özbelsan Sivasspor maçının ardından
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Özbelsan Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez, maç sonrası yaptığı açıklamada 3 puan almaları gerektiğini vurguladı ve pozisyonları değerlendirme konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Özbelsan Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'nin teknik direktörü İbrahim Üzülmez, "Net olarak bugün 3 puan bizim lehimize olması gerekiyordu ama sonuç olarak kaybettiğimiz 2 puan, yani çok da söylenecek bir şey yok. Biz iyi yoldayız, doğru yoldayız, mücadele ediyoruz." dedi.

Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, girdikleri pozisyonları değerlendirme konusunda sıkıntı yaşadıkları bir maç oynadıklarını ifade etti.

Sivas ekibinin bu şekilde oynayacağını bildiklerini anlatan Üzülmez, "Hafta içerisinde yaptığımız çalışmalarda oyuncularımıza, kanat organizasyonları ve varyasyonlarında çok iyi olmamız gerektiğini söylemiştik. Bugün çok basit bir gol yedik, oyunun başlangıcında bu kadar basit gol yediğiniz zaman rakibin de direnci biraz daha artıyor. O yediğimiz golden sonraki oyuncularımın saha içerisinde verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Maç boyunca iyi mücadele ettiklerini ve sonuna kadar skoru lehlerine çevirmek için uğraştıklarını aktaran Üzülmez, şöyle devam etti:

"Oyunun başından sonuna kadar 24-25 tane pozisyona girdik. Attığımız goller var, faul var mı yok mu onu da bilmiyoruz tabii ki. Onları da incelemek gerekiyor. Artık yani bu mücadelenin karşılığının bu olmadığını düşünüyorum. Net olarak bugün 3 puan bizim lehimize olması gerekiyordu ama sonuç olarak kaybettiğimiz 2 puan, yani çok da söylenecek bir şey yok.

Biz iyi yoldayız, doğru yoldayız, mücadele ediyoruz. Biz gayret gösteriyoruz, pozisyonlara giriyoruz. Pozisyonları sonuçlandırma konusunda ve değerlendirme konusunda biraz problemlerimiz var. Bugün o anlamda da sıkıntı yaşadığımız bir maç olduğunu söyleyebilirim. Her şeye rağmen ben oyuncularımın sonuna kadar göstermiş oldukları bu özverili mücadelelerinden dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Evet bizim adımıza kayıp 2 puan ama devam edeceğiz. Gelişmeye devam edeceğiz. Daha kendimizi yukarıya çekmek için devam edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz."

Yapılacak transferlerle daha iyi sonuçlar elde edeceklerini anlatan Üzülmez, "Eksiklerimiz var. Devre arasında bu eksiklerimizi en iyi şekilde gidermemiz gerekiyor, ikinci yarıda yaşanacak çetin mücadelenin içerisinde olabilmek için. İkinci yarıda yapacağımız takviyelerle beraber bu camiayı sonuna kadar bu yarışın içerisinde tutmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Sivasspor cephesi

Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise "Belki de ligin en zor deplasmanından biriydi. Alınan bir puan kağıt üzerinde tabii çok iyi ama maçın geneline baktığımızda biz rakibimizin nasıl oynayacağını, neler yapacağını iyi biliyorduk." ifadesini kullandı.

Yedikleri gole üzüldüklerini işaret eden Altıparmak, "Maçta öne geçtikten sonra yüzde 100 bir pozisyonumuz vardı, maçı 2-0'a getirmiş olsaydık çok daha farklı dönebilirdik ama rakipte özellikle topa sahip olduktan sonra çok kaliteli, çok iyi oyuncular var. Çok da iyi oynadılar. Bizi açmak adına her şeyi denediler. Bizim tek üzüldüğümüz taraf yediğimiz goldü. Daha önce söylememize rağmen orada o faaliyeti yapmış olsaydık belki o golü yemezdik. Diğer türlü bize çok zor gol atacaklarını biliyorduk ama futbol böyle bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Yakaladıkları hızlı hücumlarla ikinci ve üçüncü golü bulabileceklerini pozisyonların da olduğunu aktaran Altıparmak, şunları söyledi:

"İkinci yarıda atamadıklarımız vardı. Maç 1-1 bitti. Rakibimiz özellikle maçın ikinci yarısında çok daha fazla üzerimize geldi. Mağlup olmanın da etkisiyle golü bulduktan sonra daha fazla geldiler. İşte o aradaki o açıklardan belki biz yararlanabilirdik ama bir puan aldık. Bizim için her puan çok önemli."

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Rezilliğe bakın: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı! 2 talepleri var

İş dünyasından hükümete 'asgari ücret' çağrısı! 2 talep sıraladılar
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
Desteklediği takımın maçını izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi

Maç izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi
Yakalama kararı çıkarılan dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş kimdir? 'Madonna'yı soyan Türk'

"Madonna'yı soyan Türk" de soruşturmada! Her yerde aranıyor
Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar

Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar
TasteAtlas, Dünyanın En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den İki Lezzet İlk 10'da

Dünyanın En İyi 10 Sakatat Yemeği Arasına 2 Türk Lezzeti Girdi
title