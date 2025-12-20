Alagöz Holding Iğdır FK - Özbelsan Sivasspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Özbelsan Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'nin teknik direktörü İbrahim Üzülmez, "Net olarak bugün 3 puan bizim lehimize olması gerekiyordu ama sonuç olarak kaybettiğimiz 2 puan, yani çok da söylenecek bir şey yok. Biz iyi yoldayız, doğru yoldayız, mücadele ediyoruz." dedi.

Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, girdikleri pozisyonları değerlendirme konusunda sıkıntı yaşadıkları bir maç oynadıklarını ifade etti.

Sivas ekibinin bu şekilde oynayacağını bildiklerini anlatan Üzülmez, "Hafta içerisinde yaptığımız çalışmalarda oyuncularımıza, kanat organizasyonları ve varyasyonlarında çok iyi olmamız gerektiğini söylemiştik. Bugün çok basit bir gol yedik, oyunun başlangıcında bu kadar basit gol yediğiniz zaman rakibin de direnci biraz daha artıyor. O yediğimiz golden sonraki oyuncularımın saha içerisinde verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Maç boyunca iyi mücadele ettiklerini ve sonuna kadar skoru lehlerine çevirmek için uğraştıklarını aktaran Üzülmez, şöyle devam etti:

"Oyunun başından sonuna kadar 24-25 tane pozisyona girdik. Attığımız goller var, faul var mı yok mu onu da bilmiyoruz tabii ki. Onları da incelemek gerekiyor. Artık yani bu mücadelenin karşılığının bu olmadığını düşünüyorum. Net olarak bugün 3 puan bizim lehimize olması gerekiyordu ama sonuç olarak kaybettiğimiz 2 puan, yani çok da söylenecek bir şey yok.

Biz iyi yoldayız, doğru yoldayız, mücadele ediyoruz. Biz gayret gösteriyoruz, pozisyonlara giriyoruz. Pozisyonları sonuçlandırma konusunda ve değerlendirme konusunda biraz problemlerimiz var. Bugün o anlamda da sıkıntı yaşadığımız bir maç olduğunu söyleyebilirim. Her şeye rağmen ben oyuncularımın sonuna kadar göstermiş oldukları bu özverili mücadelelerinden dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Evet bizim adımıza kayıp 2 puan ama devam edeceğiz. Gelişmeye devam edeceğiz. Daha kendimizi yukarıya çekmek için devam edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz."

Yapılacak transferlerle daha iyi sonuçlar elde edeceklerini anlatan Üzülmez, "Eksiklerimiz var. Devre arasında bu eksiklerimizi en iyi şekilde gidermemiz gerekiyor, ikinci yarıda yaşanacak çetin mücadelenin içerisinde olabilmek için. İkinci yarıda yapacağımız takviyelerle beraber bu camiayı sonuna kadar bu yarışın içerisinde tutmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Sivasspor cephesi

Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise "Belki de ligin en zor deplasmanından biriydi. Alınan bir puan kağıt üzerinde tabii çok iyi ama maçın geneline baktığımızda biz rakibimizin nasıl oynayacağını, neler yapacağını iyi biliyorduk." ifadesini kullandı.

Yedikleri gole üzüldüklerini işaret eden Altıparmak, "Maçta öne geçtikten sonra yüzde 100 bir pozisyonumuz vardı, maçı 2-0'a getirmiş olsaydık çok daha farklı dönebilirdik ama rakipte özellikle topa sahip olduktan sonra çok kaliteli, çok iyi oyuncular var. Çok da iyi oynadılar. Bizi açmak adına her şeyi denediler. Bizim tek üzüldüğümüz taraf yediğimiz goldü. Daha önce söylememize rağmen orada o faaliyeti yapmış olsaydık belki o golü yemezdik. Diğer türlü bize çok zor gol atacaklarını biliyorduk ama futbol böyle bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Yakaladıkları hızlı hücumlarla ikinci ve üçüncü golü bulabileceklerini pozisyonların da olduğunu aktaran Altıparmak, şunları söyledi:

"İkinci yarıda atamadıklarımız vardı. Maç 1-1 bitti. Rakibimiz özellikle maçın ikinci yarısında çok daha fazla üzerimize geldi. Mağlup olmanın da etkisiyle golü bulduktan sonra daha fazla geldiler. İşte o aradaki o açıklardan belki biz yararlanabilirdik ama bir puan aldık. Bizim için her puan çok önemli."