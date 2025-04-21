Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu

Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu! Mezar taşına kadar düşünmüş
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

PKK elebaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü! Paylaşıma düşülen not çok manidar
2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar

Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde karar! Sanıklara ceza yağdı

Iğdır FK, Sakaryaspor'u 4-0 ile Geçti

Iğdır FK, Sakaryaspor'u 4-0 ile Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Iğdır FK, evinde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta, Serkan Yavuz'un kırmızı kartla oyun dışında kaldığı bir de an yaşandı.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Iğdır FK, evinde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti.

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kadir Beyaz, Onur Güler

Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk, Eysseric, Bruno (Thuram dk. 80), Regattin (Arda Çolak dk. 90), Ahmet Emin Engin (Aly Malle dk. 76), Caner Cavlun, Muammer Sarıkaya (Mert Çölgeçen dk. 76), Antoine Conte, Gökcan Kaya, Avramovski (Semih Akyıldız dk. 90)

Yedekler: Furkan Köse, Alperen Selvi, Conte, Caner Cavlan, Ally Malle

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş (Batuhan Çakır dk. 81), Bülent Uzun, Kabov (Oğuzhan Çapar dk. 46), Emre Demir, Ndoubena, Burak Altıparmak, Mamadou, Burak Çoban, Simon

Yedekler: İsmail Çipe, Engin Can Aksoy, Yunus Emre Tekoğul, Alparslan Demir

Teknik Direktör: İlker Püren

Goller: Kahraman Demirtaş (dk. 3 k.k), Muammer Sarıkaya (dk. 28), Alim Öztürk (dk. 61), Thuram (dk. 89) (Iğdır FK)

Kırmızı kart: Serkan Yavuz (dk. 45+4) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Burak Altıparmak, Kahraman Demirtaş (Sakaryaspor), Muammer Sarıkaya, Ahmet Emin Engin, Conte (Iğdır FK) - IĞDIR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.