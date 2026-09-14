Iğdır FK, Muğlaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Muğlaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Muğlaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Iğdır FK, 8. haftada deplasmanda oynayacağı Muğlaspor maçının ilk antrenmanını yaptı.
Teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde çalışan yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Muğlaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı, 18 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA